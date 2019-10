Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je opisao tursku ofanzivu na sjeveru Sirije kao "ludilo" i kritikovao nereagovanje NATO-a kao "ozbiljnu grešku".

Emmanuel Macron / 24sata.info

- Smatram ono što se desilo u proteklih nekoliko dana ozbiljnom greškom Zapada i NATO-a, i to slabi naš kredibiliet da nalazimo partnere na terenu koji će biti na našoj strani misleći da su dugoročno zaštićeni. To također poteže pitanje kako NATO funkcionira - izjavio je Macron novinarima nakon samita Evropskog vijeća u Bruxellesu.



Macron je kazao da je saznao za američku odluku o povlačenju iz sjeverne Sirije putem Twittera i da to, zajedno s jednostranom turskom ofanzivom, čini Evropu slabijim saveznikom na Bliskom istoku.



Dodao je da će se on, britanski premijer Boris Johnson i njemačka kancelarka Angela Merkel sastati s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom u narednim sedmicama, najvjerovatnije u Londonu.



- Bitno je da se tri evropske zemlje i Turska sastanu i koordiniraju naredne poteze. Potrebno nam je da Turska zauzme razumnu poziciju koja omogućava usklađivanje njene unutrašnje sigurnosti s našom agendom i da iskaže solidarnost u srcu NATO-a - kazao je francuski čelnik, prenosi Reuters.



