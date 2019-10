Više od 15.000 djece mlađe od pet godina umre svaki dan u svijetu, a razlike među zemljama, odnosno regijama, su velike, navodi se u opsežnoj studiji objavljenoj u srijedu.

Ilustracija / 24sata.info

Od 2000. do 2017. godine, 123 miliona djece do 5 godina umrlo je u 99 zemalja niskih i srednjih prihoda obuhvaćenih studijom. Taj broj čini više od 90 odsto smrti u svijetu za tu dobnu kategoriju.



Ako se pribroje privremeni podaci za 2018. godinu kao i procjene za zemlje koje nisu obuhvaćene studijom (kao šo su Kina, Meksiko, Brazil ili Malezija), doseže se broj veći od 130 miliona djece mlađe od pet godina umrlih u tom periodu, navode studije objavljene u časopisu "Nature".



Kod djece mlađe od godinu dana uzrok smrti najčešće je posljedica preranog rođenja. U dobi od dvije do četiri godine, češći su uzroci smrti malarija, bolesti dijareje ili respiratorne infekcije poput upale pluća.



Opasnost od smrti do pete godine života deset puta je veća u pojedinim zemljama u odnosu na druge, a četrdeset puta je veća ako se upoređuju regije. Na primjer u 2017. godini samo je četvoro djece do pet godina na hiljadu njih umrlo u području Santa Klare na Kubi. Ali, u isto vrijeme u regiji Garki u Nigeriji umrlo je 195 djece tog uzrasta na njih hiljadu, prenose agencije.



Globalnosmrtnost djece mlađe od pet godina se prepolovila od 2000. do 2017. godine te je sa10 miliona pala na 5,4 miliona.



Takođe, ova studija pruža preciznu kartografiju dječje smrtnosti u 99 proučavanih država.



"Naši radovi mogu služiti kao osnova sanitarnim vlastima za ciljano poboljšanje zdravstvenog sistema", ocjenjuje jedan od autora studije, Sajmon Hej sa Instituta za procjenu zdravlja (IHME, Univerzitet Vašington).



"Pristup medicinskom liječenju samo je jedan od elemenata", ocjenjuje Visoki predstavnik UN-a za ljudska prava Mišel Bašelet.



Osim toga, objasnila je koji faktori najviše utiču na toliku smrtnost djece.



"Faktori koji pridonose smrti povezani su s velikim pošastima kao što su siromaštvo, diskriminacija i nepravda", kazala je Bašelet.



(24sata.info)