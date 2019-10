Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da turska operacija "Izvor mira" sjeveroistoku Sirije nije problem SAD-a.

- Turska operacija 'Izvor mira' nije naš problem, to je pitanje između Turske i sirijskog režima - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, javlja agencija Anadolija.



Dodao je stoga kako bi to pitanje trebalo biti riješeno između Republike Turske i režima Bashara al-Assada.



Također je za elemente sirijskog YPG/PKK-a kazao da "nisu anđeli".



Oružane snage Turske (TSK) i Sirijska nacionalna vojska (SNA) u srijedu, 9. oktobra, pokrenule su operaciju "Izvor mira", čiji je cilj uspostaviti mir i sigurnost u regiji te uništiti teroristički koridor koji teroristi namjeravaju uspostaviti južno od granice s Turskom.



Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je jučer kazao da je od terorista oslobođeno područje od skoro hiljadu kilometara kvadratnih i da će operacija trajati do konačne neutralizacije prijetnje.



PYD/YPG je sirijski ogranak terorističke organizacije PKK-a koja se nalazi na listi terorističkih grupa u Turskoj, SAD-u i Europskoj uniji. PKK-a još od sredine 80-ih godina prošlog stoljeća vodi oružanu borbu protiv Turske.



