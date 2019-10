Policija nekoliko država saopštila je danas da je širom svijeta uhapšeno više stotina osoba zbog učešća u mreži dječije pornografije koja je koristila sofisticiranu tehnologiju za skrivanje identiteta korisnika.

Zvaničnici SAD, Velike Britanije i Južne Koreje opisali su mrežu kao jednu od najvećih organizacija za distribuciju dječije pornografije koja je do sada otkrivena.



Portal čije je sjedište u Južnoj Koreji pod nazivom "Dobrodošli u video" koristio je kriptovalutu bitkoin za prodaju 250.000 video-snimaka zlostavljanja djece.



Do sada je optužen operater portala južnokorejski državljanin Jong Vusun i 337 korisnika iz 12 različitih država.



Vusun koji trenutno u Južnoj Koreji služi zatvorsku kaznu u trajanju od 18 mjesecu, također se suočava sa saveznom optužnicom u Washingtonu.



Prema podacima američkog Ministarstva pravosuđa još nekoliko osoba optuženih u ovom slučaju već služe zatvorske kazne u trajanju do 15 godina.



Istraga je dovela do spasavanja najmanje 23 maloljetne žrtve u SAD, Velikoj Britaniji i Španiji koje su zlostavljali korisnici portala. Veliki broj djece koja se pojavljuju na snimcima još nisu identifikovana.



