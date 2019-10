Kineske trudnice tajnim kanalima šalju krv u Hong Kong kako bi putem testova saznale pol djeteta, pošto su ti testovi u Kini zabranjeni.

Ilustracija / 24sata.info

Carinski službenici u Hong Kongu bilježe niz slučajeva krijumčarenja uzoraka krvi na granici sa Kinom.



Svi uzorci imali su zajedničku vezu - pripadali su trudnicama koje su željele da otkriju pol djeteta.



Za prenošenje krvi koriste se razne metode - od grudnjaka do ruksaka (jednom su pronađene čak 203 bočice krvi zamotane u plastične vrećice(, pa čak i plišane igračke.



Cijene koje "kuriri" ispostavljaju vlasnicma krvi kreću se od 14 do 42 dolara.



Uzorci se šalju u hongkonške klinike na DNK testiranje, što budućim roditeljima omogućava rano otkrivanje pola njihovog djeteta.



Iako je Kina ukinula zakon po kome je moguće imati samo jedno dijete, mnogi kineski parovi i dalje se odlučuju baš za jednu bebu i, skoro po pravilu, žele da ona bude muškog pola.



Desetine agencija nude usluge ovog tipa, odnosno nude posredovanje i tajno prebacivanje uzoraka krvi, na društvenoj mreži "Vejbo", kineskom ekvivalentu Twittera.



Kineski zakon o planiranju porodice zabranjuje testove određivanja pola djeteta od 2002. godine.



To je učinjeno kako bi se popravila velika neravnoteža između polova u stanovništvu Kine.



Prema podacima iz 2017, u Kini živi mnogo više muškaraca - 32,7 miliona više nego žena.



Za vrijeme politike jednog djeteta selektivni abortusi u Kini bili su uobičajena pojava. Procjenjuje se da je u periodu d 1970. do 2017. pobačeno 12 miliona ženske djece, navode agencije.



(SRNA)