Vođa katalonskih separatista, kojeg je španski Vrhovni sud osudio na najveću zatvorsku kaznu zbog uloge u neuspjelom pokušaju otcjepljenja regije, izjavio je za Reuters da je novi referendum o nezavisnosti neizbježan.

Oriol Junqueras / 24sata.info

Oriol Junqueras, bivši zamjenik čelnika katalonske regionalne vlade, rekao je da su zatvorske kazne izrečene njemu i za još osam osoba za pokušaj otcijepljenja, učinile njihov pokret snažnijim i odlučnijim.



Vrhovni sud je u ponedjeljak izrekao Junquerasu najdužu zatvorsku kaznu za tu vrstu zločina u trajanju od 13 godina. Odluka suda izazvala je proteste širom regije.



- Ono u šta sam siguran je to da će ovaj sukob biti riješen na biračkim mjestima. Ubijeđeni smo da je referendum prije ili kasnije neizbježan - kazao je iz zatvora, dodavši da ne žali što je organizovao referendum 2017. godine.



U svom prvom intervjuu nakon izricanja kazne, Junqueras je rekao za Reuters da on i ostali planiraju podnijeti žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.



Svi optuženi oslobođeni su za najteže optužbe - pobuna. Trojica optuženih proglašeni su krivima samo za građanski neposluh i nisu osuđeni na zatvorske kazne.



- Siguran sam da ova kazna neće oslabiti pokret za nezavisnost, upravo suprotno - rekao je on.



Težnja ka nezavinosti Katalonije godinama je glavni izazov za Španiju, a 2017. su skrenuli pažnju globalne javnosti na sebe kada su separatistički čelnici prkosili sudovima i proveli referendum o otcjepljenju u oktobru te godine, te kasnije kratkotrajno proglasili nezavisnost.





(FENA)