Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je da Evropska unija i cijela međunarodna zajednica trebaju podržati napore koje Turska ulaže za uspostavu mira i stabilnosti u regiji, uključujući i vojnu operaciju "Izvor mira" na sjeveru Sirije.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je napisao kolumnu za list "The Wall Street Journal" u kojoj je komentirao operaciju "Izvor mira" i stanje sirijskih izbjeglica u Turskoj.



U kolumni pod naslovom "Turska pravi iskorake dok drugi ne poduzimaju ništa", Erdogan je naveo da je Turska nesumnjivo najviše osjetila posljedice humanitarne krize u Siriji i da je zbrinula 3,6 miliona sirijskih izbjeglica za koje je osigurala obrazovanje, zdravstvo i smještaj.



Dodao je da je u te svrhe u Turskoj utrošeno 40 milijardi dolara, a da je izostala značajnija pomoć međunarodne zajednice.



"Sav taj teret je Turska primila na svoja pleća u skladu s kulturom i baštinom dobročinstva i gostoljublja. Međutim, došli smo do krajnjih granica vlastitih kapaciteta i u više navrata upozorili da bez finansijske pomoći nećemo moći spriječiti odlazak tih izbjeglica na Zapad. Zemlje koje bježe od odgovornosti su ta naša upozorenja percipirale i predstavile kao prijetnje. S obzirom da međunarodna zajednica nije poduzela adekvatne korake, mi smo kreirali plan za sjever Sirije", kazao je Erdogan.



On je dalje naveo da je taj plan predstavio svjetskim liderima tokom sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a riječ je o vojnoj operaciji "Izvor mira" koju su turske snage prošle sedmice pokrenule na sjeveroistoku Sirije s ciljem okončanja humanitarne krize, nasilja i sukoba koji su uzrok migracija.



"Ukoliko znamo da ne postoji alternativni plan rješavanja izbjegličke krize, onda međunarodna zajednica treba podržati našu operaciju ili pak početi zbrinjavati izbjeglice", poručio je Erdogan.



Protivimo se poistovjećivanju sirijskih Kurda s terorističkom organizacijom PKK



Turski predsjednik Erdogan je istakao da će Turske oružane snage u saradnji sa Sirijskom nacionalnom vojskom "neutralizirati terorističke elemente na sjeveroistoku Sirije koji su prepreka za povratak sirijskih izbjeglica među kojima je i najmanje 300.000 Kurda".



"Istodobno se borimo protiv terorističke organizacije PKK, njenih sirijskih ogranaka i protiv terorističke organizacije ISIS. Turska nema problem niti s jednom etničkom ili vjerskom zajednicom. Za nas su jednaki svi državljani Sirije, ukoliko se nisu povezali s terorizmom. Oštro se protivimo poistovjećivanju sirijskih Kurda s terorističkom organizacijom PKK", poručio je Erdogan.



Naglasivši da se Turska oštro protivila i poistovjećivanju terorističke organizacije ISIS i islama, Erdogan je poručio da turske snage neće dozvoliti da teroristi ISIS-a pobjegnu sa sjevera Sirije. Dodao je da je Turska spremna na međunarodnu saradnju za rehabilitaciju porodica stranih terorista ISIS-a.



Arapska liga u potpunosti je izgubila legitimitet



Turski predsjednik Erdogan naveo je da zemlje koje danas Turskoj žele držati lekcije o važnosti borbe protiv ISIS-a, prije pet godina nisu uspjele zaustaviti odlazak terorista na strana ratišta.



"Možda će vlasti jedne evropske zemlje, ne želim pominjati ime, nekada i objasniti kako je njihov državljanin 2014. godine u Istanbul stigao avionom s oružjem i municijom u prtljagu. Istodobno se pitamo kako je Francuska, koja je sada zabranila prodaju oružja Turskoj, ranije zanemarivala turska upozorenja uoči terorističkih napada", naveo je Erdogan.



Erdogan je također kazao da i Arapska liga mora odgovoriti na neka pitanja i to ista ona Arapska liga koja operaciju turskih snaga na sjeveroistoku Sirije naziva "okupacijom".



"Koliko žrtava rata su zbrinule zemlje koje su toliko uznemirene turskim pokušajem da se sirijskim izbjeglicama omogući povratak u njihovu zemlju? Šta ste vi učinili za zaustavljanje rata u Siriji? Koja ste politička rješenja podržavali? Arapska liga je u potpunosti izgubila legitimitet i njeni stavovi ne odgovaraju stavovima i emocijama arapskog naroda", naveo je Erdogan.



On je također naveo da je međunarodna zajednica propustila šanse da onemogući da sirijska kriza dovede do destabilizacije u regiji.



"Podrškom Turskoj u operaciji 'Izvor mira' se nudi još jedna šansa međunarodnoj zajednici da se okončaju ratovi u Siriji i uspostavi mir i stabilnost u regiji. Cijeli svijet treba podržati napore Turske", zaključio je Erdogan.



