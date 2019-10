Sirijska vojska bit će raspoređena duž cijele granice sa Turskom da bi odbacila tursko nadiranje, saopštila je kurdska administracija.

Foto: 24sata.info

Kurdska administracija navodi da će to omogućiti oslobađanje drugih sirijskih gradova koje je okupirala turska armija, kao što je Afrin.



Raspoređivanje vojske, u sporazumu sa kurdskom administracijom, pomoći će Sirijskim demokratskim snagama (SDF) u borbi protiv "agresije i u oslobađanju drugih teritorija".



Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je danas saopćio da će turska vojska i njeni sirijski saveznici ući još 30 do 35 kilometara u dubinu sirijske teritorije u ofanzivi protiv kurdske milicije.



On je rekao da je turska vojska već zauzela grad Ras al Ain, te da je opkolila grad Tel Abjad.



Erdogan je rekao na konferenciji za novinare u Istanbulu da su u dosadašnjim operacijama poginula dva turska vojnika i 16 sirijskih pobunjenika.





(24sata.info)