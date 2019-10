Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je njemačkoj kancelarki Angeli Merkel u telefonskom razgovoru predložio da bira između Turske i Radničke partije Kurdistana (PKK), protiv koje Ankara vodi operaciju na sjeveru Sirije.

On je rekao da je Merkel podsjetio da je njemačko Ministarstvo spoljnih poslova najavilo prekid prodaje oružja Turskoj i da je to za njega čudan pristup, prenio je "Sputnjik".



"Da li smo saveznici u NATO-u ili ste uzeli terorističku organizaciju u NATO, a mi ne znamo za to? Veoma čudan pristup. Jeste li sa nama ili sa teroristima?", rekao je Erdogan za televiziju NTV govoreći o razgovoru sa Merkel.



Ankara je saopštila da su dejstva turske vojske na sjeveru Sirije usmjerena protiv PKK i tzv. Islamske države.



Turska je 9. oktobra pokrenula ofanzivu kada je gađala grad Ras el Ain i niz drugih sirijskih gradova na granici dvije zemlje.





