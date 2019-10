Predsjednik SAD Donald Trump naredio je svim američkim vojnicima na sjeveru Sirije da se izmjeste na jug, ali da ne napuštaju zemlju, izjavio je danas američki ministar odbrane Mark Esper.

Donald Trump / 24sata.info

Esper je za CBS rekao da je sukob između turskih snaga i sirijskih kurdskih boraca, predvođenih Kurdima, postao "neodrživ" za američku vojsku.



Takva situacija je, naveo je Esper, dovela do toga da Trump naloži povlačenje američkih vojnika sa sjevera.



Esper je napomenuo da američkim vojnicima nije naloženo da napuste Siriju, prenio je AP.



On nije precizirao koliko će američkih vojnika da napusti sjever Sirije, ali je naveo da je u pitanju većina od 1.000 vojnika u Siriji.



Kako je rekao, SAD vjeruju da će Kurdi sklopiti dogovor sa sirijskom vojskom i Rusijom o mogućem kontranapadu protiv turskih i snaga u Siriji koji je podržavaju.



Prethodno je neimenovani američki zvaničnik rekao da se "manja grupa" američkih vojnika povlači iz baze u gradu Ein Isa, na sjeveru Sirije, kako turske snage napreduju.



To je, napominje AP, drugi slučaj povlačenja američkih snaga od početka turske ofanzive na sjeveru Sirije.





(24sata.info)