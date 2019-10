Pentagon je saopćio da turske snage granatiraju područje u blizini grada Kobanija, na sjeveru Sirije, nedaleko od mjesta gdje su raspoređeni američki vojnici.

Foto: Arhiv

Washington tvrdi da Ankara dobro zna gdje su locirani američki vojnici, dok Turska tvrdi da nikada nije imala namjeru da napadne američke snage.



Američki ministar odbrane Mark Esper rekao je za CBS da će SAD povući oko 1.000 vojnika sa sjevera Sirije i da je riječ o "namjernom odstupanju".



Esper je odbacio sugestije da je to napuštanje teritorije, što bi značilo ostavljanje Kurda da se sami bore sa Turcima, prenosi "Sputnjik".



"To je mjera koja treba da osigura da američke snage ostanu na sigurnom", rekao je Esper.



Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je odluka o povlačenju vojnika ispravna.



On je istakao da je prvobitna odluka o uplitanju SAD u ratove na Bliskom istoku "bila loša" i kritikovao one koji pozivaju Washington da se bori u još jednom "bekskrajnom ratu", u ovom slučaju za Kurde.



Trump je izrazio nadu da će Kurdi u Siriji povući sa turske granice usljed vojne invazije Turske.



"Veoma je teško nekoga savladati ako on ima avione, a vi nemate. Nadam se da će se povući i skloniti", rekao je Trump.





