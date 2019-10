Ove godine u dalekom Torontu u Kanadi otvorena je pekara u kojoj se prave pravi tradicionalni bosanski somuni, a njen vlasnik Alen Zukanović je ispričao kako je prezadovoljan i presretan jer su ljudi u tom gradu, prosto, oduševljeni somunima.

"Ideja da pravimo somune se rodila iz prijeke potrebe! U Torontu se mogu kupiti super ćevapi. Mogu se naći zaista dobri, izvanredni ćevapi, ali sve do sada nije bilo somuna. Samo zamislite kako bi vam bilo pojesti ćevape sa recimo, kiflom umjesto somuna. Ne ide, zar ne? Isto kao, naprimjer, ćevapi s kečapom, bez luka", kazao je Zukanović, vlasnik pekare i restorana "Somun Superstar" gdje zajedno sa suprugom Sanjom proizvodi, između ostalog, i autentični bosanski somun.

Somune su počeli prodavati u martu ove godine.

"Još uvijek ne možemo da dođemo sebi od nivoa potražnje za našim somunima u Torontu. Od samog početka smo bili ohrabreni prijemom kod kanadskih kupaca. Za ekskluzivnog prodavača smo izabrali 'Courage Foods', mala prodavnica zdrave hrane. Vlasnici Karen i Jim O’Brian su bili oduševljeni somunima i duboko smo im zahvalni na podršci koja je omogućila da naš proizvod uvedemo na tržište i uspostavimo prisustvo u komšiluku u kojem smo namjeravali otvoriti radnju", istakao je Zukanović.

Napomenuo je i kako se somun savršeno uklapa u bogati pejzaž kanadske ishrane, posebno u multikulturalnom Torontu.

"Na samom početku smo primijetili da je somun jedinstven proizvod po tome što ljudi koji ga prvi put u životu probaju odmah naprave konekciju sa nečim iz njihovog jelovnika. Kažu: 'Znaš s čim bi somun bio dobar?', i, što je zapanjujuće, to uvijek stvarno funkcioniše. Probali smo somune sa svim i svačim - od indijskog jalfrezi curryja do hamburgera, lososa, i uvijek je izvrsna kombinacija. Nama poznata tekstura i miris somuna izvanredno nadopunjava ukuse iz raznovrsnih kulinarskih tradicija, i po tome se somun savršeno uklapa u bogati pejzaž kanadske ishrane, koja je obilježena uticajima sa svih strana svijeta, pogotovo u multikulturalnom metropolisu kao što je Toronto", ispričao je Zukanović.

Istakao je da je vrlo važno da je somun u svako doba tokom dana na policama dostupan svjež i topao, dodajući da prave i sendviče koji su inspirisani bosanskom kuhinjom.

"Naša radnja se zove 'Somun Superstar', i po tome možete zaključiti da se sve vrti oko svježe ispečenih somuna. Pravimo ih u malim količinama, tako da je u svako vrijeme tokom dana na policama dostupan svjež, topao somun. Somune prodajemo na komad, a također ih koristimo da pravimo sendviče koji su inspirisani bosanskom kuhinjom. Odlučili smo da ponudu ograničimo na svega četiri različita sendviča, od kojih su tri sa ćevapima i jedan vegetarijanski, sa patlidžanima. Naravno, najpopularniji je 'Classic', ćevapčići sendvič sa lukom i kajmakom, kojeg svi obožavaju, kojeg u stopu slijedi naš 'Loaded' sendvič sa ćevapima, kajmakom, ljutim paprikama, kiselim krastavcima i ajvarom - savršena kombinacija gdje su izbalansirane raznovrsne teksture i ukusi. Kao poslasticu nudimo četvrtinu somuna sa kajmakom i pekmezom, gdje se spajaju slankasti i bogati okus kajmaka sa slatkoćom pekmeza i blago dimljenim okusom somuna. A kad ima malo pečeniji somun sa zagorjelom koricom, tek tad je savršeno", naglasio je je Zukanović.

Napomenuo je da je priprema somuna na tradicionalni način vremenski zahtjevna i da treba dosta truda da se u pećnici na drva proizvede somun.

"Ali to nama to ne smeta jer to volimo raditi i zanimljivo je. Vatra u pećnici se stalno mijenja, u zavisnosti od drveta kojeg ložimo, temperature zraka, vlažnosti, itd. i uvijek je potrebno paziti i održavati je. Naša cijela pekara je otvorena tako da kupci mogu vidjeti čitav proces pripreme somuna - od miješenja tijesta, oblikovanja i samog pečenja, i to je upravo to u čemu leži apel našeg glavnog proizvoda - somuna. Moderni potrošači su prezasićeni prehrambenim proizvodima koji se spravljaju u industrijskim postrojenjima, te cijene magiju, šarm i neposrednost tradicionalnog, ručnog načina pripreme hrane", dodao je.

Na kraju razgovora je istakao kako je uvjeren da postoji potencijal da se, osim somuna i ćevapčića, na svjetsko tržište nametnu i mnogi drugi BiH proizvodi koji se pripremaju na, kako je kazao, jednostavan i iskren način.

"Sjeverna Makedonija je izvanredno kapitalizirala svoju tradiciju pripreme vrhunski kvalitetnog ajvara, koji je široko dostupan na kanadskom tržištu. Ne vidim zašto, naprimjer, slatko od dunja ili pekmez od šljiva ne bi isto tako mogao biti na policama kanadskih supermarketa. Mi trenutno koristimo italijanski pekmez Menz & Gasser, jer jedino on zadovoljava naše kriterije, no bili bi spremni razgovarati sa bosanskim proizvođačima i pomoći koliko možemo ne bi li se takvi i slični proizvodi promovirali na kanadskom tržištu", kazao je Zukanović.

