Iranke će nakon četiri desetljeća čekanja danas ponovo moći ući na nogometni stadion u Teheranu pošto je FIFA zaprijetila da će suspendirati Iran iz svojih natjecanja jer je pristup tribinama dopuštao samo muškarcima.

Iranke nisu smjele ulaziti na nogometne i druge stadione gotovo 40 godina. Iranski vjerski establišment tvrdio je da ih se mora zaštititi od muškog ozračja na takvim događajima i gledanja polugolih navijača.

Međunarodna nogometna federacija FIFA prošli je mjesec naredila Iranu da dopusti ženama pristup na stadione bez ograničenja i u brojkama koje određuje potražnja za ulaznicama.

Odluka je donesena nakon što je navijačica nazvana "Blue Girl" umrla pošto se zapalila strahujući da će završiti u zatvoru jer se maskirala u muškarca kako bi gledala utakmicu.

Iranke su brzo razgrabile ulaznice za kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. između Irana i Kambodže na teheranskom stadionu Azadiju u četvrtak.

Prvi kontigent ženskih ulaznica rasprodao se za manje od sat vremena, a ubrzo je tako bilo i s dodatnim ulaznicama, izvijestili su iranski državni mediji.

Dužnosnik iranskog ministarstva unutarnjih poslova rekao je da je stadion kojem je kapacitet 100.000 mjesta spreman primiti i više žena.

Naziv stadiona, Azadi, na farsiju znači sloboda.

Među 3500 žena koje su uspjele nabaviti ulaznicu je i nogometna novinarka Raha Purbahš.

"Još ne mogu vjerovati da će se to dogoditi. Nakon svih ovih godina rada u nogometu, ali sve gledajući na televiziji, sada mogu utakmicu i osobno doživjeti", kazala je za France Presse.

"Blue Girl"

Napomenula je da je svjesna da je ipak puno žena ostalo bez ulaznica. One koje su imale sreće bit će odvojene od muških navijača, a nadzirat će ih 150 policajki, navodi agencija Fars.

Građani Teherana kazali su da podržavaju odluku da se žene pusti na stadione.

"Željela bih da žene mogu, kao i muškarci, slobodno dolaziti na stadione, čak i sjediti pored muškaraca bez ikakvih ograničenja, kao u drugim zemljama", kazala je žena koja se predstavila kao Hasti.

Nader Fathi, koji vodi tvrtku za proizvodnju odjeće, rekao je da bi nazočnost žena mogla poboljšati ozračje na stadionima.

No napomenuo je da će "zažaliti" ako budu izložene "zaista ružnim psovkama" i "lošem ponašanju".

Težak put koji su Iranke prošle da bi izborile pristup na stadione nije prošao bez tragedija.

Sahar Hodajari umrla je prošli mjesec pošto se zapalila ispred zgrade suda strahujući da će završiti u zatvoru jer je bila na nogometnoj utakmici.

Prozvana "Blue Girl" po bojama kluba za koji je navijala, Esteghlal FC, prošle je godine navodno bila pritvorena nakon što je pokušala ući na stadion odjevena kao muškarac.

Njezina smrt izazvala je velike kritike javnosti i mnogi su zatražili da FIFA Iranu zabrani sudjelovanje na natjecanjima te da navijači bojkotiraju utakmice.

Sjena FIFA-e

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru 2022., FIFA je pritisnula Iran da dopusti ženama da na stadionima prate kvalifikacijske utakmice.

Zabrana pristupa ženama na stadione nije bila propisana zakonom, ali se strogo provodila.

Od Islamske revolucije 1979., Iranke su samo u rijetkim slučajevima smjele ući na stadione.

Dvadesetak Iranki bilo je nazočno na kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo 2001., a četiri godine poslije nekoliko desetaka ih je moglo gledati utakmicu iranske reprezentacije i Bahraina.

U listopadu je čak stotinu pažljivo odabranih Iranki ušlo na stadion Azadi na prijateljsku utakmicu s Bolivijom.

Ali već dan poslije državni tužitelj upozorio je da se to neće ponoviti, kazavši da bi to "dovelo do grijeha"

Pitanje je izazvalo duboke podjele u zemlji.

Reformisti su pozdravili odluku da se žene pusti na utakmicu u četvrtak, ali konzervativci tvrde da nogomet nije prioritet kada su žene u pitanju.

Financijski list Donja-e-Ektesad ocijenio je da je riječ o "potezu kojem je svrha da se iranski nogomet oslobodi prijetnje FIFA-e".

Ultrakonzervativni dnevni list Kejahn ocijenio je, pak, da žene više zabrinjavaju ekonomska pitanja.

"Mnogo je djevojaka koje su još neudane i kod kuće, bojeći se cijene braka. Vlada bi trebala razmišljati o tome, a ne slati ih na stadione", kazala je za list jedna majka.

