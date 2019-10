Turska armija je započela vazdušne udare na sjeveru Sirije uz podršku artiljerijske vatre.

Foto: AA

Turske haubice gađaju baze, uključujući artiljerijske i snajperske pozicije kurdske YPG milicije, te njene magacine sa municijom.



Turski bezbjednosni zvaničnik je izjavio da je reč o ciljevima daleko od stambenog područja, prenosi Rojters.



Međutim, portparol kurdskih snaga Mustafa Bali rekao je da su turski ratni avioni počeli da napadaju "civilna područja" na severu Sirije. On je na Tviteru objavio da su napadi izazvali "ogromnu paniku među ljudima u regionu".



Rojters javlja da ljudi masovno beže iz pograničnog grada Tel Abjad dok u blizini odjekuju eksplozije.



Dve smrtonosne eksplozije odjeknule su u turskom pograničnom gradu Čejlanpinaru ali bez žrtava.







Vođe sirijskih pobunjenika koje podržava Turska poručili su svojim borcima da "nemaju milosti prema kurdskom YPG (kurdska Jedinica za zaštitu naroda)". "Udarite ih železnom pesnicom", naveli su, prenosi Rojters.



Sirijske demokratske snage (SDF) zatražile su od SAD i njihovih saveznika da uspostave "zonu zabranjenog leta", kako bi se zaštitili od turskih napada.



"SDF je pokazao dobru veru u sporazum o bezbednosnom mehanizmu između SAD i Turske. No, sada je naš narod ostao bez odbrane," navodi SDF.



SDF je naveo da su se pojavili prvi navodi o civilnim žrtvama, prenosi Rojters.







Erdogan: Eliminisati teroristički teror



Predsednik Turske Redžep Tajip Erdoan je izjavio da je cilj eliminisanje "terorističkog terora" duž južne turske granice.



On je istakao da ofanziva pod kodnim nazivom "Mirno proleće" treba da eliminiše pretnju od sirijske kurdske milicije YPG i "Islamske države" i omogući povratak sirijskih izbeglica iz Turske nakon što se formira "zona bezbednost" u ovoj regiji.



Ankara planira razmeštanje dva miliona izbeglica od 3,6 miliona, koliko je pronašlo utočište Turskoj od izbijanja rata u Siriji 2011.



"Mi ćemo sačuvati teritorijalni integritet Sirije i osloboditi lokalne zajednice od terorista," napisao je Erdoan na Tviteru.



Američki ambasador u Ankari pozvan je u Ministarstvo inostranih poslova Turske u cilju obaveštenja o operacijama na severoistoku Sirije, javlja "CNN Turk".



Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da će "uništiti tursku ekonomiju ako učini nešto nedozvoljeno", nakon što su mnogi u Vašingtonu, uključujući i njegove republikanske saveznike kritikovali njegovu prethodnu odluku objavljenu posle telefonskog razgovora sa Erdoanom da povuče američke vojnike iz Sirije.



Republikanski senatori, poput Lindza Grema, smatraju da je to napuštanje saveznika u borbi protiv "Islamske države", ukazujući na veliki doprinos kurdskih snaga.



Juncker: EU neće plaćati stvaranje 'bezbednosne zone'



Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker pozvao je Tursku da obustavi vojnu operaciju na severu Sirije i upozorio je da EU neće plaćati kako bi Ankara tamo uspostavila bezbednosnu zonu.



"Pozivam Tursku i druge faktore da budu uzdržani i da prekinu operacije", rekao je Junker u obraćanju Evropskom parlamentu.



Junker je priznao da Turska ima određene bezbednosne probleme na granici sa Sirijom, ali je naglasio da, ukoliko plan Ankare obuhvata stvaranje takozvane bezbednosne zone, ne očekuju da će Brisel za to plaćati.



EU plaća Turskoj šest milijardi evra pomoći kako bi se izborila sa skoro četiri miliona izbeglica iz Sirije u zamenu za zaustavljanje migranata da ne kreću ka Evropi.



Međutim, Ankara traži još novca usled zabrinutosti da bi više hiljada Sirijaca uskoro mogli krenuti preko njihove granice.







Poziv na sastanak SB UN, Rusija: Nećemo biti uvučeni u sukob



Francuski ministar evropskih poslova rekao je u sredu da su Francuska, Britanija i Nemačka pozvale Savet bezbednosti UN na sastanak kako bi razgovarale o turskoj ofanzivi na severu Sirije.



U razgovoru s parlamentarnim odborom za spoljne poslove Ameli de Monšalan rekla je da tri zemlje takođe dovršavaju zajedničku izjavu kako bi "najoštrije osudile" tursku ofanzivu, ali je i rekla da zasebna izjava EU tek treba biti dogovorena jer je neke zemlje još nisu potpisale.







Rusija neće biti uvučena u sukobu između Turske i Sirije nakon što je zvanična Ankara započela operaciju na severoistoku Sirije, izjavio Vladimir Džabarov, prvi zamenik spoljnopolitičkog komiteta Gornjeg doma ruskog parlamenta, dodajući da se turska ofanziva može tumačiti i kao narušavanje suvereniteta Sirije.



Predsednik Rusije Vladimir Putin je kazao Erdoanu u telefonskom razgovoru u sredu da izbegne svaki korak koji može da našteti mirovnom procesu.





(RSE)