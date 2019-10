Jedan od najboljih fudbalera svijeta Lionel Messi izjavio je da je zbog problema sa finansijskim inspekcijama ozbiljno razmišljao o napuštanju Barcelone i nastavku karijere, kao i o životu izvan Španije.

Lionel Messi / 24sata.info

Argentinski fudbalski as Messi je intervjuu za Katalonski radio govorio o najboljim i najgorim momentima, planovima i ciljevima karijere.



“U periodu finansijskih problema mi se u glavi motala misao o odlasku. Ne samo o odlasku iz Barcelone, već i iz Španije. Osjećao sam da se prema meni loše ophode i nisam želio ostati tu. Nisam dobio niti jednu ponudu jer su svi znali da želim ovdje ostati“, kazao je Messi.



Ističući kako je na vrhuncu te krize pomislio da je ”to, to” i da ne može više trpjeti, Messi je kazao da je najveću krizu u Barceloni preživio 2013. godine kada je optužen za utaju poreza i kada se našao na udaru kritika za koje tvrdi da su gnusne laži. Dodao je da je tada srećan bio što su mu djeca bila mala i što nisu bili svjesni problema u kojima je bila porodica.



On je 2017. godine zbog utaje poreza osuđen na 21 mjesec zatvora, a kazna mu potom preinačena u novčanu.



Na upit da komentira odlazak Cristiana Ronalda iz Real Madrida, Messi je kazao da mu nedostaje njihov rivalitet i da je on bio važan za najveći derbi španskog fudbala.



Najdražim i najboljim mečem u karijeru Messi smatra polufinalni duel Lige prvaka koji je 27. aprila 2017. godine Barcelona igrala na “Santiago Bernabeu“ i u kojem je bio dvostruki strijelac.



Najboljim i najdražim golom u karijeri pak smatra onaj koji je glavom postigao u finalu Lige prvaka protiv Manchester Uniteda na Olimpijskom stadionu u Rimu.



Najboljim razdobljem karijere Messi smatra godine kada je Barcelonu s klupe vodio Pep Guardiola (2008.-2012.).



Na terenu se pak najkomotnije osjećao u periodu kada su u veznom redu Barcelone igrali Xavi Hernandez i Andres Iniesta.



Messi je trenutno 32-godišnjak, a karijeru planira okončati sa 35 ili 36 godina.



“Ne znam da li ću biti u prilici da osvojim još neku Zlatnu loptu, ali znam da ću biti razočaran ako ne osvojim još jedan trofej Lige prvaka“, zaključio je Messi.





(AA)