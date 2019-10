Ujedinjene nacije u deficitu su 230 miliona dolara i mogle bi ostati bez novca do kraja oktobra, upozorio je čelnik Svjetske organizacije Antonio Guterres.

U pismu upućenom na adresu 37.000 službnika u UN-u, on navodi da bi se "dodatne mjere na premoštavanju finansijskog jaza" mogle poduzeti kako bi se osigurale plaće i ostala primanja.

- Države članice iplatile su saamo 70 posto od ukupnog iznosa potrebnog za naše redovne budžetske operacije u 2019. To se pretvara u deficit od 230 miliona dolara do kraja septembra. Ulazimo u rizičnu situaciju da umanjimo naše rezerve za održavanje likvidnosti do kraja mjeseca - navodi čelnik UN-a u pismu.

U cilju smanjenja troškova, Guterres je spomenuo mjere, kao što su odgode konferencija i sastanaka i reduciranje službi, istovremeno ograničavajući zvanična putovanja na samo temeljne aktivnosti, te poduzimanje mjera na uštedi energije, javio je AFP..

( FENA)