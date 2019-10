Sjedinjene Države su najvjerojatnije pronašle najvećeg serijskog ubojicu u svojoj povijesti, Samuela Littlea (79) koji je priznao 93 ubojstva, a savezna policija (FBI) ih je zasad potvrdila 50.

Foto: Screenshot / FBI

Većina žrtava Samuela Littlea koji je harao između 1970. i 2005. su žene.



Little služi kaznu doživotnog zatvora od 2014. kada je proglašen krivim i osuđen za tri ubojstva. No čini se da je broj njegovih žrtava puno veći.



"Samuel Little je godinama vjerovao da ga policija neće pronaći i da nikoga nije briga za njegove žrtve", rekla je Christie Palazzolo, forenzična istražiteljica u FBI-ju. "Iako je već u zatvoru, FBI drži da je važno suditi mu za svaku žrtvu i zatvoriti svaki mogući slučaj".



Policija misli da su sva Littleova priznanja vjerodostojna i otvorila je mrežnu stranicu na kojoj se mogu vidjeti snimke priznanja ubojice koji opisuje ubojstva kojih žrtve još nisu identificirane.



"Velik broj tih smrti je bio označen kao predoziranje, nesretan slučaj ili uzrok smrti nije utvrđen. Neka tijela nikad nisu pronađena", dodaje FBI na toj mrežnoj stranici.



Bivši boksač, poznat i po imenu Samuel McDowell, prvi put je uhićen 2012. u prihvatilištu za beskućnike u Kentuckyju. Izručen je u Kaliforniju u okviru slučaja u vezi s drogom.



Ondje su ga vlasti zahvaljujući tragovima DNK dovele u vezu s trima neriješenim predmetima poznatim kao "cold cases" na temelju čega je 2014. osuđen za ubojstvo triju žena u Los Angelesu između 1987. i 1989. Sve tri su bile pretučene i ugušene.





(Hina)