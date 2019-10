Šef izraelske diplomacije Israel Katz danas je saopćio da vlasti Izraela namjeravaju postići pakt o nenapadanju s državama Zaljeva.

Israel Katz / 24sata.info

"Nedavno sam, uz podršku premijera Izraela, pokrenuo inicijativu da s arapskim državama u Zaljevu potpišemo sporazum o nenapadanju", kazao je Katz.



On je u poruci na Twitteru naveo da je riječ o historijskoj inicijativi kojom Izrael želi okončati konflikte sa zaljevskim zemljama i omogućiti saradnju civilnim sektorima do potpisivanja konačnih mirovnih sporazuma na Bliskom istoku.



Katz je također saopćio da je plan predstavio ministrima vanjskih poslova arapskih zemalja i izaslaniku Ujedinjenih nacija Jasonu Greenblattu tokom nedavnog zasjedanja Generalne skupštine UN-a.



"Nastavit ću raditi na jačanju pozicije Izraela u regiji i svijetu", poručio je Katz.



Vlasti zemalja Zaljeva do sada nisu komentirale Katzove navode.



Prošlog mjeseca je Katz saopćio da se sastajao s ministrima arapskih zemalja s kojima Izrael nema uspostavljene diplomatske odnose i da je razgovarao o Iranu i jačanju civilne saradnje u regiji.



Izrael ima uspostavljenu diplomatsku saradnju samo s dvije arapske zemlje Egiptom i Jordanom.





(AA)