Evropska unija odbacila je zahtjev Velike Britanije za pregovore o Brexitu ovog vikenda, javljaju britanski mediji.

Boris Johnson / 24sata.info

Evropska komisija saopštila je da novi prijedlozi britanskog premijera Borisa Johnsona za Brexit “ne pružaju nikakvu osnovu za “finalizaciju sporazuma o razvodu”, prenosi mreža “Sky news”.



Portparol Evropske komisije Natasha Bertaud rekla je da ovog vikenda neće biti pregovora o planu Johnsona da zamijeni backstop sistem za Irsku.



Ona je dodala da će Britaniji biti data još jedna prilika u ponedjeljak, 7. oktobra da detaljno iznese svoje prijedloge.



“Ako bismo imali razgovore ovog vikenda, to bi značilo kao da su to pravi pregovori. Mi smo i dalje daleko od toga”, rekao je diplomata EU, a prenosi list “Times”.



Johnson je ponovio da će London izaći iz EU 31. oktobra sa sporazumom ili bez njega.



On je u više navrata rekao da neće tražiti odlaganje Brexita.



“Novi sporazum ili nema sporazuma – ali nema odlaganja”, napisao je Johnson na Twitteru.



Britanska Vlada juče je prvi put priznala da će Johnson uputiti pismo EU u kome će tražiti odlaganje Brexita ako do 19. oktobra ne bude postignut sporazum.





