Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski predsjednik Hassan Rouhani htio s njime sastati u UN-u prošloga mjeseca, ali da je Washington odbio čak i djelomično ukinuti sankcije protiv Teherana pa do sastanka nije došlo.

"Pokušavali su dogovoriti sastanak, ali htio je da se ukinu sankcije i ja sam rekao 'ne'", izjavio je Trump novinarima u Bijeloj kući.



Rouhani se u New Yorku nije susreo s Trumpom, a europski i dužnosnici u Zaljevu očekuju da će Washington nastaviti vršiti pritisak na iransko gospodarstvo.



Rouhani je nakon povratka iz New Yorka sa zasjedanja Opće skupštine UN-a rekao da se ondje susreo s američkim dužnosnicima jer su na tome inzistirale Njemačka, Velika Britanija i Francuska.



Iran je bio spreman pregovarati, ali ne u ozračju pritiska i sankcija, kazao je on.



SAD i Iran u sukobu su zbog više pitanja, uključujući američko povlačenje iz nuklearnog sporazuma iz 2015., američkih optužbi da je Iran odgovoran za napade na dva saudijska naftna postrojenja 14. rujna, što Teheran odbacuje te i iransko pritvaranje američkih građana.





