Italija je u petak predstavila plan za ubrzanje protjerivanja migranata koji nemaju pravo da ostanu u zemlji, smanjujući vrijeme potrebno da se odluči da li se tražioci azila moraju vratiti kućama.

Foto: 24sata.info

Priliv migranata potakao je rast popularnosti italijanske ekstremno desničarske stranke Liga, čiji je čelnik Matteo Salvini uveo blokadu dolazaka novih migranata dok je bio ministar unutrašnjih poslova do augusta.



Salvini je zatvorio italijanske luke za spasilačke brodove za migrante kojima upravljaju humanitarne grupe, uvodeći im globe i do milion eura ukoliko pokušaju da se ukrcaju u neku od italijanskih luka.



Nakon što je Liga neočekivano napustila vladu u neuspješnom pokušaju da izazove prijevremene izbore, njen bivši saveznik, pokret Pet zvijezda, formirao je koaliciju s Demokratskom strankom lijevog centra, uvodeći manje agresivan pristup prema imigraciji.



Ova vlada već se usaglasila s četiri ostale države članice EU oko sheme o distribuciji ljudi spašenih na Mediteranu, i nada da će njen plan da vrati nazad one koji se već nalaze u Italiji onemogućiti optužbe Salvinija da je preblaga prema imigraciji.



- Ne vjerujem da je redistribucija migranata u druge evropske zemlje konačno rješenje - izjavio je čelnik Pet zvijezda i ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio na konferenciji za novinare.



Na osnovu novog dekreta, vrijeme razmatranja zahtijeva za azilom migranata koji dolaze iz neke s liste 13 "sigurnih" evropskih i afričkih zemalja, uključujući Tunis i Albaniju, bit će smanjeno s dvije godine na četiri mjeseca.



Ukoliko se nečiji zahtjev odbije, postupak protjerivanja odmah će biti pokrenut.



- Više od trećine onih koji su stigli u Italiju u 2019. dolazi iz tih zemalja - kazao je Di Maio.



Nešto manje od 8.000 migranata stiglo je u Italiju morskim putem u 2019., što predstavlja pad od 62 posto u odnosu na 2018. i 92 posto u odnosu na 2017., pokazuju zvanični podaci.



Premijer Giuseppe Conte pozdravio je novi plan kao "veliki korak naprijed" i istaknuo je kako je uvjeren da će to dovesti do bržih repatrijacija, prenosi Reuters.





(FENA)