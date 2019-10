Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad razine od 58 dolara budući da je izvješće o američkom tržištu rada stišalo bojazni da je najveće svjetsko gospodarstvo na rubu recesije.

Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 94 centa u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 58,65 dolara. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 68 centi višoj cijeni, od 53,13 dolara.



Slabi podaci iz američkog uslužnog sektora potaknuli su zabrinutost za globalnu potražnju za naftom, naglašavajući bojazni da bi dugotrajni američki i kineski trgovinski rat mogao gurnuti svjetsko gospodarstvo u recesiju.



Trgovci su se stoga okrenuli izvješću o američkom tržištu rada u rujnu, koje je pokazalo da su američki poslodavci u prošlom mjesecu neto otvorili 136 tisuća radnih mjesta. Iako je brojka osjetno niža od ovogodišnjeg prosjeka, stišala je strah od recesije u najvećem svjetskom gospodarstvu.



Neki analitičari ipak upozoravaju da opasnost nije minula.



"Čini se da se kriza u proizvodnom sektoru prelijeva i na do sada snažan uslužni sektor. To nije dobra vijest za potražnju za naftom. U konačnici, to smanjuje i potražnju za uslugama transporta", upozorava Carsten Fritsch iz Commerbanka.



Nadu ulijeva i skorašnji nastavak američko-kineskih pregovora o trgovini, koji je uzdrmao svjetsko gospodarstvo i tržišta. Pregovarači se vraćaju za stol ovog mjeseca a obje strane signaliziraju spremnost na dogovor.



Odvojeno je Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) danas objavila da je cijena barela košarice nafte njezinih članica u četvrtak iznosila 57,96 dolara, što znači da je pala 76 centi u odnosu na prethodni trgovinski dan.





(HINA)