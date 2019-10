Britanija je uputila "konstruktivne i razumne prijedloge" za sporazum o njenom napuštanju Evropske unije 31. oktobra, ali će otići tog datuma "šta god se desilo", izjavio je u srijedu britanski premijer Boris Johnson.

Boris Johnson / 24sata.info

- Ako ne uspijemo doći do sporazuma, onda ćemo van svake sumnje naći alternativu sporazumu - izjavio je Johnson u govoru na stranačkoj konferenciji Konzervativaca u sjevernom gradu Manchesteru.



- To je ishod na koji smo spremni. Da li smo spremni za to? Da - izjavio je on, izazivajući aplauz brojnih delegata, prenosi dpa.





(FENA)