Predsjednički kandidat Demokratske stranke, senator Bernie Sanders (78), hospitaliziran je u Las Vegasu, u saveznoj američkoj državi Nevadi.

Bernie Sanders (78) / 24sata.info

- Tokom predizbornog skupa održanog sinoć, senator Sanders osjetio je izvjesnu nelagodu u grudima. Nakon medicinske procjene i testova ustanovljeno je da je imao blokadu u jednoj arteriji i dva stenta su mu uspješno ugrađena - navodi u saopćenju objavljenom u srijedu Sandersov visoki savjetnik Jeff Weaver.



- Senator Sanders u stanju je da govori i dobrog je raspoloženja. On će se odmarati narednih nekoliko dana. Otkazali smo sva dešavanja i pojavljivanja do daljnjeg, i nastavit ćemo da pružamo odgovarajuće izvještaje - izjavio je Weaver.



ABC News prva je saznala da je senator iz Vermonta hospitaliziran nakon što su promijenjeni njegovi planovi da prisustvuje jednom forumu.



On je jedan od troje kandidata Demokratske stranke koji su napunili 70 godina i više. Bivši potpredsjednik Joe Biden ima 76, a senatorica iz Massachusettsa Elizabeth Warren 70.



Predsjednik Donald Trump, koji je najstariji izabrani američki čelnik, ima 73 godine. Sanders, ukoliko bude izabran, postao bi najstariji američki predsjednik u istoriji.



On je jedan od troje kandidata Demokratske stranke koji su napunili 70 godina i više. Bivši potpredsjednik Joe Biden ima 76, a senatorica iz Massachusettsa Elizabeth Warren 70.



Predsjednik Donald Trump, koji je njstariji izabrani ameerički čelnik, ima 73 godine. Sanders, ukoliko bude izabran, postao bi najstariji američki predsjednik u istoriji.





(FENA)