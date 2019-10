Protesti u Hong Kongu eskalirali su u utorak kada je jedan demonstrant upucan u prsa bojevom municijom, što je prvi put da se tako nešto desi u 17 sedmica otkako su počeli protesti, a demonstranti navodno bacaju kiselinu na policijske službenike.

Arhiv / 24sata.info

Protesti, koji se održavaju na isti dan kada Kina slavi 70. godišnjicu od osnivanja vladajuće Komunističke partije, dobili su mračan zaokret kada je došlo do višestrukih sukoba na ulicama Hong Konga.



The South China Morning Post javlja da je jedan muškarac demonstrant pogođen u prsa bojevom municijom u blizini ulice Hoi Pa. Ovo je prvi put da je bojeva municija upotrijebljena od početka demonstracija prije više od četiri mjeseca.



Stanje demonstranta je trenutno nepoznato, piše Business Insider.



Video objavljen na Facebooku prikazuje maskiranog demonstranta kako leži u bolovima na zemlji, navodno žrtvu pucnjave, uzvikujući: "Prsa me bole, odvedite me u bolnicu."



U odvojenom sukobu, demonstranti su koristili supstancu sličnu kiselini na policajcima. Policija Hong Konga je na Twitteru objavila slike opekotina svog službenika.



- Pobunjenici su koristili korozivnu tečnost u oblasti Tuen Mun, ozlijedivši više policajaca i novinara. Policija snažno osuđuje nasilne radnje i apelira na pripadnike javnosti da vode računa o svojoj ličnoj sigurnosti - napisala je honkonška policija na svom Twitter profilu.



Times također javlja da je "sedam maskiranih muškaraca koristilo Molotovljev koktel da bi spalili plakate Xi Jinpinga ispred vojarne kineske vojske" u utorak.



Eskalacija sukoba uslijedila je vrijeme koje je simbolično za Kinu.



U utorak se navršava 70 godina od kada je kineska Komunistička partija, koju je vodio osnivač Mao Zedong, preuzela kontrolu nad zemljom tokom krvavog građanskog rata.



(FENA)