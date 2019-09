Slavni američki glumac Robert De Niro rekao je u intervjuu za CNN da se opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa mora dogoditi i da se ne može zaobići.

Robert de Niro / 24sata.info

"Taj tip je napravio sve moguće, napravio je gore stvari nego što sam mogao i zamisliti. Na dan kad je izabran rekao sam da ću mu dati šansu. Nikad ne možeš znati. On je gori nego što sam zamišljao", kaže De Niro i dodaje da misli da je Tramp možda - lud.



"Nemam pojma. Mislim da je on lud na jedan način. Dio njega je jednostavno lud. Moguće i medicinski lud, počinje mi se činiti", kaže De Niro.



"Kad sam ga vidio ispred helikoptera kako čeka da negdje ode i priča bez stajanja i znoji se, pomislio sam: 'Ovaj tip uopšte nije svjestan šta radi. Trebalo bi barem nekoga pitati za maramicu ili nešto slično, osušiti se.' Pa gdje smo mi? Ovo je lud svijet. Šta se događa? Taj tip je lud, moramo ga maknuti", rekao je De Niro.



"On ne bi smio da bude predsjednik", rekao je De Niro.



(24sata.info)