Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da se na njegovu zemlju ne može vršiti pritisak da pokrene istragu demokratskog predsjedničkog kandidata Joa Bidena ili njegovog sina.

Volodimir Zelenski / 24sata.info

- To nema nikakve veze sa mnom. Naše nezavisne agencije za provedbu zakona spremne su da istraže svako kršenje zakona - izjavio je Zelenski novinarima.



Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od Zelenskog u telefonskom razgovoru u julu da "razmotri" njegovog političkog suparnika Bidena. Upitan o Trumpovom zahtijevu, ukrajinski čelnik je izjavio: "Nama se ništa ne može narediti. Mi smo nezavisna zemlja".



On nije pojasnio šta bi moglo pokrenuti eventualnu istragu.



Zelenski je ponovio svoje kritike odluke Bijele kuće da objavi grubi transkript telefonskog razgovora koji je izazvao kongresnu istragu predsjednikovog opoziva. On je tu objavu nazvao "pogrešnom". Zelenski je izjavio da Ukrajina najvjerovatnije neće objaviti vlastiti transkript, prenosi Associated Press.



(FENA)