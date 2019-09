Evropska unija i Japan potpisali su infrastrukturni sporazum o povezivanju Evrope i Azije kako bi zaobišle ambicioznu strategiju Kine nazvanu "Pojas i put".

Japanski premijer Shinzo Abe i čelnik Evropske komisije Jean-Claude Juncker potpisali su sporazum kojim se koordiniše infrastruktura, transport i digitalni projekti koji povezuju Evropu i Aziju, prenio je Japan Times.



Sporazum je dio strategije EU pod nazivom "Azijsko povezivanje", koja je pokrenuta prošle godine usljed sve veće međunarodne zabrinutosti zbog ogromnog "novog puta svile" Pekinga, koji gradi željeznice, puteve i luke širom svijeta koristeći milijarde dolara kineskih zajmova.



Sporazum između EU i Japana više puta naglašava važnost projekata okolišne i finansijske održivosti. Kritičari kažu da kineska strategije Pojasa i puta zadužuje velikim kreditima države koje to neće moći isplatiti.



- Povezivanje mora biti finansijski održivo. Narednoj generaciji moramo ostaviti povezaniji svijet, čišći okoliš bez ogromnih dugova. Također se radi o stvaranja međusobne povezanosti između svih zemalja svijeta, bez da se postaje ovisno o samo jednom zemlji - kazao je Juncker u govoru prije ceremonije potpisivanja.



Iako EU insistira na tome da njihove infrastrukturne veze s Azijom nisi zamišljene da pariraju incijativi Pojas i put, visoki dužnosnici priznaju da je to bio faktor koji ih je potaknuo na djelovanje.



Kina kaže da je njena trgovina sa zemljama Pojasa i puta premašila pet milijardi dolara, pri čemu su direktne vanjske investicije prešle 60 milijardi dolara, a rastući utjecaj koji je dobio Peking učinila je Brisel zavidnim.



- Kina nas je probudila da shvatimo da postoji nešto što već radimo, ali oni to koriste za svoje geopolitičke ciljeve - izjavio je jedan visoki dužnosnik EU.



EU osigurava ogromne iznose u zajmovima, bespovratnim sredstvima i razvojnoj pomoći širom svijeta, ali je postigla ograničeni uspjeh u pretvaranju ove velike pomoći u utjecaj.



Ursula von der Leyen zamijenit će Junckera kada preuzme dužnost u novembru, a obećala je da će EU graditi veći utjecaj geopolitički i da plan povezivanja s Azijom spada u tu kategoriju, piše AFP.



- U svijetu u kojem dominiraju dvije sile, SAD i Kina, postoji puno mjesta koje žele da evropsko liderstvo uvede alternativu. Mi smo upoznati s tim i sada pokušavamo sastaviti mnoge elemente u puno obuhvatniju strategiju - kazao je zvaničnik koji je želio ostati anoniman.



Čak i u vlastitom dvorištu, EU ima problema s tim da bude viđena jer je kineska strategija 17+1 uzela maha u centralnoj i istočnoj Evropi gdje je došlo do nekoliko većih investicija u istom periodu u iznosu od 600 miliona eura.



- EU je možda kriva za mnoge stvari, ali definitvno je niko ne može optužiti da samu sebe predstavlja učinkovito - dodao je anonimni dužnosnik.





