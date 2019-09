Sjedinjene Američke Države odbile su zahtjev iranskog ministra vanjskih poslova Muhameda Džavada Zarifa da posjeti iranskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama u bolnici u New Yorku gdje je podvrgnut liječenju od raka.

Foto: 24sata.info

Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je da će Zarifov zahtjev biti odobren ako Iran oslobodi jednog od nekoliko američkih državljana koje su uhapsili, prenio je Reuters.



U julu su Sjedinjene Države uvele stroga ograničenja putovanja za Zarifa uoči posjete Ujedinjenim nacijama tog mjeseca. Slična ograničenja su nametnuta i iranskim diplomatama i njihovim porodicama koje žive u New Yorku, što je Zarif opisao kao "u osnovi neljudsko" ponašanje.



Ako nisu prethodno dobili odobrenje od Washingtona, njima je dopušteno samo putovanje unutar malog područja Manhattana, Queensa i do aerodroma John F. Kennedy.



Glasnogovornik iranske misije u SAD-u Alireza Mirjusefi rekao je da se iranski ambasador Madžid Taht Ravanči liječi od raka u bolnici nedaleko od četvrti Gornje Istočne strane Manhattana.



Zarif je u New Yorku zbog godišnjeg okupljanja svjetskih lidera u Ujedinjenim nacijama.





