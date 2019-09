Egipatske snage sigurnosti okružile su u petak trg Tahrir, epicentar ustanka iz takozvanog arapskog proljeća iz 2011. godine, kako bi spriječile moguće proteste protiv predsjednika države.

Zatvaranje trga uslijedilo je u jeku oštrih sigurnosnih mjera uvedenih nakon neuobičajenih demonstracija u nekoliko gradova prošlog vikenda, od kojih je sve razbila policija. Pravni zastupnici tvrde da je više od 2.000 ljudi uhapšeno otada, iako egipatski državni tužilac navodi da njegov ured nije ispitivao više od 1.000 ljudi tokom posljednjih protesta.



Ulične demonstracije skoro su potpuno ušutkane u posljednjim godinama drakonskim mjerama koje je uveo predsjednik Abdel-Fattah el-Sissi, bivši general.



Demonstracije su izbile zbog navoda o korupciji iznesenih u ovom mjesecu protiv vojske i el-Sissija.Te navode je iznio egipatski businessman koji živi u samonametnutom egzilu i koji je sarađivao s vojskom 15 godina. El-Sissi je danas upozorio protiv "obmanjujućih" pokušaja da se diskreditira njegova vladavina.



Policija za suzbijanje nemira zabarikadirala je ulice i mostove koji vode do trga Tahrir, gdje su stotine hiljada ademonstranata okupile u 2011, kako bi zahtijevale smjenu dugogodišnjeg čelnika Hosnija Mubaaraka. Nekoliko stanica metroa u centru grada je zatvoreno, navodno radi održavanja.



Vlada je praktično zabranila sve javne proteste u 2013., kratko nakon što je vojska pod el-Sissijevim vodstvom svrgnula izabranog islamističkog predsjednika Mohameda Morsija nakon njegove kratke vladavine.



U ovom je mjesecu navedeni businessman Mohamed Ali postavio uvredljive snimke u kojima optužuje predsjednika i neke vojne zapovjednike za zloupotrebu javnih sredstava radi izgradnje predsjedničke palate i groba predsjednikove majke. Te optužbe dolaze u rijeme dok ekonomske reforme i mjere štednje teško pritišću egipatsku donju i srednju klasu. Ali je ponovio svoj poziv Egipćanima da izađu na ulice u petak, prvog dana vikenda.



El-Sissi je doputovao u petak ujutru na kairski aerodrom iz New Yorka, gdje je prisustvovao zasjedanju Generalne skupštine UN-a u vrijeme kada su protesti izbili.



- Sve je to zasnovano na lažima, iskrivljavanu činjenica i izmišljotinama. Trebali biste biti svjesni toga - izjavio je egipatski čelnik po dolasku na aerodrom.



Stotine njegovih pristalica okupilo se kako bi ga pozdravili, noseći njegove slike i mašući egipatskim zastavama. Tokom dana se više el-Sissijevih pristalica okupilo u istočnom djelu Kaira, noseći transparente na kojima je pisalo "Ne terorizmu" i "Mi smo uz tebe", prenosi Associated Press.





