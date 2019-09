Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker tužan je zbog vijesti o smrti bivšeg francuskog predsjednika Jaquesa Chiraca.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

- Evropa nije izgubila samo velikog državnika, već sam i ja izgubio dragog prijatelja. Želim mu odati počast, njemu i njegovom dugogodišnjem radu - navodi se u saopćenju iz ureda Junckera.



Kazao je da će njegovo nasljedstvo ostati zauvijek u Francuskoj i Evropskoj uniji.



Bivši francuski predsjednik Jacques Chirac umro je jutros. Njegov zet Frederic Salat Baroux potvrdio je tu vijest, rekavši da je Chirac imao period lošeg zdravlja, ne saopćivši više detalja, javio je britanski The Sun.



Više puta je boravio u bolnici Pitié-Salpêtrière zbog plućne infekcije 2010., decembra 2015. i septembra 2016. godine.



Chirac je bio predsjednik 12 godina, od 1995. do 2007., a također je bio francuski premijer od 1974. do 1976., te od 1986. do 1988. godine.



U svijetu je najpoznatiji po tome što se protivio ratu u Iraku 2003. godine i zalaganju za veću zastupljenost francuskog jezika.





