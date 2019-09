Prestolonasljednik Saudijske Arabije rekao je da on snosi odgovornost za ubistvo novinara Džamala Hašodžija (Jamal Kashoggi) prošle godine, koje su počinili saudijski operativci "jer se to dogodilo pod mojim nadzorom", navodi se u dokumentarcu koji je uradila američka TV mreža PBS, a koji će biti emitovan sljedeće sedmice.

Foto: 24sata.info

Muhamed bin Salman, de facto vladar kraljevine, nije javno govorio od ubistva novinara u saudijskom konzulatu u Istanbulu. CIA i neke strane vlade kažu da je on naredio ubistvo, ali saudijski zvaničnici negiraju da je imao bilo kakvu ulogu u tome, prenio je Reuters.



Smrt Hašodžija je izazvala globalnu osudu, narušavajući reputaciju prestolonasljednika i ambiciozne planove za diverzifikaciju ekonomije najvećeg svjetskog izvoznika nafte i otvaranje zatvorenog saudijskog društva. Od tada nije posjetio Sjedinjene Države ili Evropu.



- To se dogodilo pod mojim nadzorom. Snosim svu odgovornost, jer se to dogodilo pod mojim nadzorom - rekao je za PBS u dokumentarcu pod nazivom "Prestolonasljednik Saudijske Arabije", koji treba izaći 1. oktobra, uoči prve godišnjice Hašodžijeve smrti.



Nakon početnih demantija, službena saudijska politika optužila je za ubistvo operativce koji nisu slušali naredbe. Javni tužilac rekao je da je tadašnji zamjenik šefa obavještajne službe naredio vraćanje Hašodžija, koji je postao oštri kritičar Kraljevine, ali vodeći pregovarač naredio je da bude ubijen nakon što rasprave oko njegovog povratka nisu uspjele.



Saud al-Kahtani, bivši vrhunski kraljevski savjetnik za kojeg je Reuters izvijestio da je ubicama izdao naređenja preko Skypea, upoznao je tim o Hašodžijevim aktivnostima prije operacije, rekao je tužitelj.



Na pitanje kako se ubistvo moglo dogoditi a da on nije znao za to, princ Muhamed je kazao: “Imamo 20 miliona stanovnika. Imamo 3 miliona državnih službenika."



Novinar ga je pitao da li su ubice mogle koristiti privatne vladine avione, a prestolonasljednik je odgovorio da on ima zvaničnike "ministre koji prate te stvari i njihov je zadatak da to rade. Oni imaju odgovornost za to."



Visoki američki dužnosnik rekao je za Reuters u junu da Trumpova administracija vrši pritisak na Rijad zbog "opipljivog napretka" u nastojanju da drži odgovornim one koji stoje iza ubistva.



Jedanaest osumnjičenih Saudijaca dovedeni su pred lice pravde u tajnom suđenju, ali je održano samo nekoliko saslušanja. Izvještaj SAD-a pozvao je da se uradi istraga protiv princa Muhameda i drugih visokih saudijskih zvaničnika.







(FENA)