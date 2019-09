Protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa jučer je pokrenut postupak opoziva u Zastupničkom domu Kongresa.

Iako se o opozivu dosad uglavnom govorilo u kontekstu afere s ruskim miješanjem u izbore i sumnjom na dosluh s Trumpovom kampanjom, istraga o opozivu je na kraju pokrenuta zbog afere oko Trumpa, Ukrajine i vjerojatnog Trumpovog protukandidata na sljedećim izborima, bivšeg potpredsjednika Joea Bidena.

Znači li to da će biti smijenjen? Teško je reći, no šanse za to nisu velike.

No jedno je sigurno: ako Trump zaista bude smijenjen s dužnosti, bit će prvi predsjednik u povijesti SAD-a kojem se to dogodilo.

Opoziv pokrenut protiv dva predsjednika - Clintona i Johnsona. Nixon je dao ostavku

Bio bi, doduše, treći predsjednik protiv kojeg je pokrenut opoziv. To su prije njega bili Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. Protiv Richarda Nixona također se počela vršiti istraga o opozivu, ali on je preduhitrio Kongres i dao ostavku, svjestan da bi zbog čuvene afere Watergate zasigurno bio smijenjen.

No odmah na početku valja napomenuti da procedura opoziva koja je pokrenuta ne znači smjenu. Američki pravni termin "impeachment" bi se najtočnije mogao prevesti kao zahtjev za opozivom ili kao iznošenje optužbe za zločin ili prijestup povezan s dužnošću na račun predsjednika ili drugog javnog dužnosnika.

Opoziv, odnosno zahtjev za opozivom, u tom je smislu ekvivalent podizanju optužnice. O podizanju optužnice odlučuje Zastupnički dom i to natpolovičnom većinom glasova. No prije toga Odbor za pravosuđe Zastupničkog doma mora istražiti optužbe koje se predsjedniku stavljaju na teret, a potom sastaviti i odobriti članke opoziva (eng. "articles of impeachment").

Postupak je tek u toj, početnoj fazi. Članci tek trebaju biti sastavljeni, a onda o njima trebaju glasati zastupnici. U svojoj službenoj objavi pokretanja postupka opoziva predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi dala je do znanja da čak šest kongresnih odbora trenutno istražuje prijestupe koji su potencijalni materijal za opoziv.

Predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi: "Trump je izdao svoju predsjedničku prisegu"

Njegov pritisak na Ukrajinu nazvala je "kršenjem zakona" i "njegovih ustavnih dužnosti", optužujući Trumpa da je izdao svoju predsjedničku prisegu. "Nitko nije iznad zakona", zaključila je, ponavljajući ono na čemu Trumpovi kritičari inzistiraju već dvije godine.

Opoziv je, prema američkom Ustavu, predviđen zbog "izdaje, korupcije ili drugih teških zločina i prijestupa". U ovom slučaju radi se o sumnji da je Trump iskoristio svoju predsjedničku funkciju kako bi izvršio pritisak na novog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da pokrene ili fabricira istragu protiv sina demokratskog predsjedničkog kandidata Joea Bidena.

Prema medijskim izvještajima, Trump je također ucjenjivao Ukrajinu odgađajući isporuku već obećane vojne pomoći u vrijednosti od oko 400 milijuna dolara, tražeći da Kijev prvo pokrene istragu koja bi znatno naštetila njegovom političkom suparniku i oporbenoj Demokratskoj stranci. Samim time pomogla bi Trumpu u izborima dogodine.

Američki mediji također su objavili kako je Trump u telefonskom razgovoru sa Zelenskim u srpnju čak osam puta tražio da ukrajinske vlasti pokrenu istragu protiv Huntera Bidena i da u toj istrazi surađuju s Trumpovim osobnim odvjetnikom i bivšim gradonačelnikom New Yorka Rudyjem Giulianijem.

Trumpov zahtjev toliko je alarmirao neimenovanog američkog obavještajnog agenta da je o tome poslao formalnu prijavu glavnom inspektoru obavještajne službe. Prijava ovog zviždača došla je do kongresnog Obavještajnog odbora, ali ministarstvo pravosuđa zabranilo je otkrivanje njenog sadržaja odboru.

Trump pokušao uvući Bidena u aferu pa sam sebi stvorio još veću

Naime, Biden je 2016. kao potpredsjednik u administraciji Baracka Obame od tadašnjeg ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka zatražio da otpusti državnog tužitelja. Biden je Porošenku zaprijetio i uskraćivanjem američkih kreditnih jamstava u iznosu od milijardu dolara u slučaju da državni tužitelj ne bude smijenjen.

Trump i brojni republikanci tvrde da je ovo bio čin korupcije jer je dotični državni tužitelj nadgledao istragu protiv plinske tvrtke Burisma u čijem upravnom odboru je sjedio Hunter Biden, potpredsjednikov sin. Ali Biden je u ime američke vlade, kao i druge zapadne vlade, tražio smjenu Viktora Šokina zbog njegovog navodnog toleriranja korupcije. A kako navode američki mediji, državni tužitelj Viktor Šokin istragu je okončao i prije nego što je smijenjen.

Trump je, međutim, odlučio pošto-poto podgrijati tu aferu pred izbore, odnosno uvući Bidena i njegovog sina u koruptivne afere u Ukrajini.

Upravo je prijava zviždača alarmirala Zastupnički dom, u kojem demokrati imaju većinu, i demokratske predsjedničke kandidate, od kojih su neki već i prije tražili da se protiv Trumpa pokrene postupak opoziva, zbog Rusije.

Demokrati su se bojali pokrenuti opoziv - dosad

Do toga nije došlo, iako je specijalni tužitelj Robert Mueller u svom izvještaju o ruskom uplitanju u izbore i mogućem dosluhu obrazložio kako se neće izjasniti o tome je li Trump počinio zločin jer ne želi "preduhitriti ustavne procese za adresiranje predsjedničkih nedjela". Pri tome je očito mislio upravo na postupak opoziva. Za predsjednika koji ima imunitet pred zakonom dok god mu traje mandat, opoziv je jedini način da se utvrdi njegova krivnja i sankcioniraju eventualni zločini.

No za opoziv nije bilo apetita, barem dosad. Razlozi za to prilično su očiti: za samu smjenu predsjednika, prije kojeg je potrebno provesti "suđenje" u Senatu (gornjem domu Kongresa), potrebna je dvotrećinska većina u tom istom Senatu. A u njemu većinu drže republikanci, od kojih je golema većina, unatoč svim aferama koje ga prate od izbora do danas, i dalje vjerna Trumpu.

Stoga su se demokrati bojali da će s opozivom više naštetiti sebi nego Trumpu, koji će izaći kao pobjednik, a usto će imati i tobožnju potvrdu da se protiv njega vodi "lov na vještice", kao što odavno tvrdi.

No sad se situacija očito promijenila. Kako piše analitičar BBC-ja Anthony Zurcher, "brana je pukla". Čak i najumjereniji demokrati, koji dosad nisu htjeli čuti za opoziv, sada ga podržavaju. No put prema Trumpovoj smjeni vrlo je nesiguran. Trump, naravno, već i sada tvrdi da se radi o "totalnom lovu na vještice", što je napisao jučer na Twitteru. No očito je da je oporbu, koja dosad nije bila sklona krenuti rizičnim putem opoziva koji može imati nesagledive posljedice za ovu duboko podijeljenu zemlju, svojim skandaloznim postupcima sam natjerao na taj put.

Stoga je možda najprikladniji komentar ove afere dao sam Biden: "Opoziv bi bio tragedija, ali tragedija koju je sam prouzročio."

