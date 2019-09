Predsjedavajući senatske komisije za obavještajne službe, Adam Schiff, izjavio je u srijedu da je, bez obzira na objavu transkripta telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim, Trump lično toliko toga rekao da se zatraži postupak opoziva.

Trump planira da danas objavi transkript. On je jučer kritikovao Demokrate u Zastupničkom domu zbog najave pokretanja istrage a da nisu vidjeli transkript razgovora.



Schiff je izjavio za program "This Morning" TV mreže ABC da je "ono što je predsjednik govorio u javnosti dovoljno osuđujuće".



Istraga se djelimično usmjerila na to da li je Trump zloupotrijebio predsjedničke ovlasti kada je zatražio pomoć iz Ukrajine kako bi oslabio poziciju svog demokratskog suparnika Joa Bidena i inicirao istragu njegovog sina, Huntera Bidena.



Trump je priznao da je privremeno zamrznuo 400 miliona dolara vojne pomoći za Ukrajinu, ali je negirao da je to korišteno kao povod da se iskopromituju Bideni.



Schiff je kazao da je nacionalna sigurnost ugrožena "kada predsjednik koristi vojnu pomoć savezničkoj zemlji kao batinu".



Kazao je da "nema razloga čekati" da se razmotri žalba zviždača ili transkript telefonskog razgovora između Trumpa i ukrajinskog predsjednika kako bi se pokrenula istraga o opozivu, prenosi Associated Press.





(FENA)