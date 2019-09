Jean Marie Ralph Fethiere, senator s Haitija, zapucao je tokom protesta koji su se održavali ispred zgrade parlamenta u Port-au-Princeu.

Sve se odigralo ispred zgrade parlamenta, gdje je trebalo da bude održana sjednica na kojoj bi bila potvrđena nominacija za premijersku funkciju.



Tom prilikom ranjeno je dvoje ljudi, uključujući i fotografa AP-a, prenose strani mediji.



Senator je, nakon što je ispalio nekoliko hitaca, ušao u vozilo kojim se i dovezao, a onda je pobjegao. Jean Marie Ralph Fethiere kasnije je rekao lokalnoj radiostanici da je pucao jer se uplašio za svoj život.



"To je bila samoodbrana, jer su naoružane osobe pokušale da me napadnu. Pokušali su da me izvuku iz mog automobila i ja sam morao da se branim", rekao je senator.







