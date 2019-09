Evropska unija prvi je put odobrila upotrebu proizvoda od kanabisa u medicinske svrhe, no samo za pacijente koji pate od dva rijetka oblika dječije epilepsije.

Foto: Reuters

Liječnici nekim pacijentima smiju propisati Epidyolex, oralnu suspenziju koja se dobiva iz kanabisa i sadrži kanabidiol, glavni sastojak medicinske marihuane, piše BBC.



Kanabidiol čini 40 posto ekstrakta industrijske konoplje, njen je glavni kanabinoid i nije psihotropan.



No terapija je u zemljama EU-a dopuštena samo u slučaju dva oblika dječije epilepsije, tačnije u slučaju Lennox-Gastautova sindroma i Dravetova sindroma, koje je iznimno teško liječiti jer pacijenti ponekad imaju i nekoliko epileptičnih napada dnevno.



Upotreba lijeka dopuštena je u Velikoj Britaniji i ostalim evropskim državama, no britanski Nacionalni institut za zdravstvo još ga ne preporučuje jer "nema dokaza o dugoročnoj učinkovitosti lijeka".



Neki roditelji u međuvremenu u Holandiji traže alternativna rješenja za spomenuti lijek jer on ne sadrži upravo ono što oni traže - tetrahidrokanabinol (THC).



Naime, lijek ne sadrži nikakve psihoaktivne komponente kanabisa, a roditelji vjeruju da upravo THC pomaže njihovoj djeci.



Lijek je razvila tvrtka GW Pharmaceuticals i može se koristiti u kombinaciji s ostalim antiepilepticima, poput klobazama.



Što je s ostalim proizvodima od medicinskog kanabisa?



Ima ih dosta, a oni koji sadrže THC u Velikoj Britaniji su zakoniti od novembra 2018. Lijek može propisati isključivo liječnik specijalist i to samo u određenom broju slučajeva, odnosno u slučaju kada ostali lijekovi ne daju nikakve rezultate.



Jedan od tih lijekova je nabilon koji se uzima u kapsulama, a djeluje slično poput THC-a. Liječnici ga propisuju osobama koje prolaze hemoterapijski proces da bi im smanjili snažan osjećaj mučnine, koja ga obično prati.



THC sadrži i lijek sativex, koji se propisuje osobama koje boluju od multiple skleroze. Rekreacijska upotreba kanabisa i dalje je protuzakonita.



Mišljenje stručnjaka



"Novi lijek nada je za neke porodice, a odluka Evropske unije u svakom je slučaju pozitivan korak naprijed. Ipak, treba istaknuti da je medicinski kanabis još uvijek poput minskoga polja", smatra liječnica i profesorica neurologije na londonskom University Collegeu Lisa Sander.





(Hina)