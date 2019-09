Britanski vrhovni sud danas je donio dvije važne odluke: da ima pravo odlučiti je li suspenzija parlamenta bila zakonita i da je odluka premijera Borisa Johnsona o suspenziji bila nezakonita, javlja BBC.

Boris Johnson / 24sata.info

Johnson je 28. augusta od kraljice Elizabete zatražio suspenziju parlamenta, a njegovi protivnici tvrde da je to napravio kako bi potkopao pokušaje sprječavanja njegovog plana za izlazak iz Evropske unije 31. oktobra sa ili bez dogovora.



Premijer je izjavio kako je glavni cilj suspenzije da se omogući stvaranje i predstavljanje novog zakonskog okvira.



Rad parlamenta trebao je biti suspendiran do 14. oktobra.



“Uvreda demokratskom procesu“



Predsjednik Donjeg doma John Bercow, čija je uloga tradicionalno nepristrasna, ranije je izjavio kako je "očigledno" da Johnson suspenzijom želi ograničiti raspravu oko Brexita, piše CNN.



"Zatvaranje parlamenta je uvreda demokratskom procesa i pravima zastupnika kao predstavnika naroda", rekao je Bercow.



Na pitanje hoće li podnijeti ostavku ako se presudi da je suspenzija bila nezakonita, Boris Johnson je odgovorio da bi prije odgovora ipak pričekao presudu.



"Vlada u potpunosti poštuje zakon i pravosuđe", dodao je.



Na šta se odnosi presuda?



Suci Vrhovnog suda razmatrali su žalbe na dvije presude: na onu iz Londona, prema kojoj nije na sudovima da odlučuju o suspenziji i na presudu iz Škotske koja je odlučila da sudovi mogu donijeti takvu odluku i da je Johnsonova suspenzija parlamenta nezakonita.



"Suspenzija je bila nezakonita i bez učinka“, izjavila je na Vrhovnom sudu sutkinja Brenda Hale.



"Parlament nije u suspenziji", kazala je i dodala kako zastupnici sada "mogu poduzeti sve potrebne korake za nastavak rada parlamenta“.



Ova današnja odluka Vrhovnog suda veliki je udarac za britanskog premijera, piše CNN, jer to u suštini znači da je lagao kraljici.





(24sata.info)