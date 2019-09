Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je u obraćanju na otvaranju UN-ovog Samita o klimatskim promjenama u New Yorku izjavio da je „borba protiv klimatskih promjena utrka koju gubimo, ali to je utrka koju možemo i dobiti“.

Antonio Guterres / 24sata.info

Podsjetio je na nedavne posjete nekim zemljama, uključujući Mozambik i Bahame, koje se suočavaju s posljedicama klimatskih promjena.



„Nemojte da više pravimo greške. Kada pogledamo te slike, mi ne vidimo samo pričinjenu štetu. Vidjet ćemo šta će biti u budućnost ako ne budemo djelovali sada“, kazao je Guterres, napominjući da je najbitnije brzo i efikasno djelovati.



„Priroda je bijesna, a mi se zavaravamo ako mislimo da je možemo prevariti, jer priroda uvijek uzvrati udarac. Širom svijeta priroda gnjevom uzvraća udarac“, rekao je Guterres.



Svjetski čelnici su uoči Generalne rasprave u UN-u usvojili deklaraciju Ujedinjenih naroda na visokom nivou o univerzalnoj pokrivenosti zdravstvenom zaštitom.



Guterres je tim povodom izjavio da to predstavlja „važan orijentir“ na „putovanju prema zdravlju za sve ljude“.



Države članice UN-a su se obavezale da će unaprijediti potpunu pokrivenost zaštite građana u vezi s primarnom njegom kao dio vizije za univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom do 2030. godine.



Države članice su se pri donošenju deklaracije obavezale da će ulagati u politike koje bi trebale spriječiti finansijske poteškoće u plaćanju zdravstvene zaštite.



U svom obraćanju na Samitu, njemačka kancelarka Angela Merkel je istakla da su ljudi razlog klimatskih promjena i naglog zagrijavanja svijeta.



Naglasila je da je stoga prijeko potrebno slijediti preporuke i smjernice naučnika i stručnjaka i na globalnom nivou voditi borbu protiv klimatskih promjena.



Merkel je istakla da je imperativ očuvanje Pariskog klimatskog sporazuma koji ima za cilj ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 stepeni Celzijusa.



Stoga je pozvala industrijalizirane zemalja da razviju inovativne tehnologije i da izdvoje novac kako bi pronašli adekvatne načine da se zaustavi zagrijavanje planete.



Izjavila je da njena zemlja na nacionalnom ali i na globalnom nivou ima određenu odgovornost, napominjući da će u tom smislu uložiti 1,5 milijardi eura u Zeleni fond za klimu.



Podsjetila je i na obraćanje mlade švedske aktivistice Grete Thunberg na samitu UN-a, napominjući kako su se mogle čuti važne poruke da se mladi u cijelom svijetu probude i aktivno bore protiv klimatskih promjena i zagađenja okoliša.



Samit, s kojeg bi lideri trebali najaviti planove za poduzimanje konkretnih koraka, podijeljen je na 12 tematskih cjelina - od klimatskog finansiranja do energetske efikasnosti i tranzicije, od uglja do čiste električne energije, prenosi AL Jazeera.



(FENA)