Američki predsjednik Donald Trump smatra da zaslužuje da dobije Nobelovu nagradu za mir po više osnova, ali da je sve namješteno.

Donald Trump / 24sata.info

"Mogao bih da dobijem Nobelovu nagradu za mir za mnogo stvari, da je oni dodijeljuju na pošten način, ali to nije slučaj", rekao je Trump na margini Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku.



Nije prvi put da Trump, koji je uvijek osjetljiv na poređenja sa svojim prethodnicima, pominje Nobela.



Kada je jedna grupa republikanskih poslanika iznijela ideju da on treba da dobije tu prestižnu nagradu za vođenje sjevernokorejskog pitanja, on je dugo komentarisao tu ideju.



"Oni su je dali (Baracku) Obami odmah po dolasku na vlast, a nije imao pojma zašto je dobio", rekao je Trump.



"Znate šta, to je jedna od rijetkih stvari po kojima se slažem sa njim", dodao je on šaljivo.



Kada je primio Nobelovu nagradu 10. decembra 2009. godine Barack Obama je ukazao na znatnu kontroverzu izazvanu tom neočekivanom nagradom na početku njegovog prvog mandata. "Ja sam na početku, a ne na kraju svog rada na međunarodnoj sceni", rekao je tada Obama.



Pored Baracka Obame još tri američka predsjednika su dobila tu prestižnu nagradu: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson i Jimmy Carter.



Želi da posreduje u pregovorima Indije i Pakistana



Trump je ponovio da želi da posreduje u pregovorima Indije i Pakistana u vezi sa Kašmirom, navodeći da nikada nije "omanuo kao arbitar".



Kašmir je podijeljen između Indije i Pakistana, a obje države polažu pravo na njega. Oni su se u dva rata borili za kontrolu nad Kašmirom.



Trump je rekao da se nada da dvije države mogu da razgovaraju i urade nešto pametno, ali da obje moraju da se slože oko njegovog posredovanja. Indija je ranije odbijala to.



On je rekao da je potrebno "imati dvije strane koje žele da se dogovore". Trump se sastao sa pakistanskim premijerom Imranom Khanom, a jučer je prisustvovao skupu u Hjustonu sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.





(BETA)