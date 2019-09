Ministri unutarnjih poslova pet država EU saopćili su da su se usaglasili oko nove šeme za raspodjelu migranata spašenih u Sredozemnom moru, a kroz sporazum koji je usmjeren na ublažavanje pritiska na južnoevropske zemlje.

Plan će biti predstavljen 8. oktobra ministrima unutarnjih poslova iz svih 28 država EU.



"Počeli smo stvarati povijest, ali sve ovisi o podršci svih ili većine drugih zemalja EU-a u prihvaćanju i raspodjeli migranata", rekao je malteški ministar unutarnjih poslova Michael Farrugia, prenosi Reuters.



On se sastao s kolegama iz Italije, Francuske, Njemačke, kao i Finske, zemlje koja predsjedava rotirajućim predsjedništvom EU.



Pojedinosti o sporazumu nisu objavljene na kraju sastanka, a talijanska ministrica unutarnjih poslova Luciana Lamorgese izjavila je da je ideja da se spašeni migranti pošalju u različite države EU u roku od četiri sedmice nakon što budu izvedeni na obalu i da u tim državama budu obrađeni njihovi zahtjevi za azil.



"Od danas Italija i Malta nisu sami. Postoji priznanje da ove dvije zemlje predstavljaju ulaz u Evropu “, dodala je Lamorgese.



Italija i Malta dugo se žale da su ostale same da se nose sa stotinama hiljada migranata koji su posljednjih godina prešli Sredozemno more u potrazi za boljim životom u Evropi, podsjeća Reuters.





(FENA)