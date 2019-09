Predsjednik katalonske vlade Quim Torra optužio je Španiju za „represiju“ nakon što je policija u ponedjeljak privela devet osoba u Kataloniji pod sumnjom da su pripremale napade eksplozivom kućne radinosti uoči izricanja presude optuženim katalonskim liderima.

Quim Torra / 24sata.info

Civilna garda privela je u ponedjeljak ujutro devetero zagovornika nezavisnosti Katalonije, autonomne pokrajine na sjeveroistoku Španije, u sklopu operacije protiv grupe kod koje su, prema saopćenju ministarstva unutarnjih poslova, pronađene supstance i materijal za izradu eksploziva, a također i dokumentacija te informatički materijal.



„Represija nastavlja biti jedini odgovor španske države. Nastoje iskonstruirati priču o nasilju uoči izricanja presuda optuženim dužnosnicima Katalonije“, poručio je Torra preko Twittera. „Neće uspjeti u tome. Pokret zagovornika nezavisnosti je miroljubiv i takav će uvijek biti“, dodao je.



Torra zagovara samostalnost Katalonije, pokrajine na obali Sredozemnog mora sa 7,5 miliona stanovnika, te traži održavanje dogovornog referenduma.



U ponedjeljak je predsjednik Vrhovnog suda, Carlos Lesmes, rekao novinarima kako bi presuda za dvanaestero katalonskih dužnosnika koji su 2017. godine organizirali referendum o nezavisnosti mogla biti izrečena do 15. oktobra.



Dužnosnici su optuženi za pobunu protiv Španije, neposlušnost i korištenje javnog novca za organiziranje nezakonitog referenduma, kojeg je bio zabranio španski ustavni sud. Posljedično su izglasali i proglasili republiku Kataloniju, koja nije zaživjela na terenu. Državno tužilaštvo je zatražilo za njih zatvorske kazne u trajanju 7 do 25 godina.



Lesmes je rekao kako je suđenje bilo pravedno, održano u pravnoj državi, i da se on nada da neće doći do neumjerene reakcije bez obzira kakva bude presuda.



Tačka optužnice u kojoj se spominje pobuna bila je predmet rasprave tokom višemjesečnog suđenja u Madridu jer se njome implicira nasilje. Državno tužilaštvo je tvrdilo da ga je bilo tokom organiziranja cjelokupnog procesa organiziranja referenduma, u kojeg su bila uključena i ulična okupljanja te protesti, dok su optuženi tvrdili da nije bilo nasilja.



Torra je prije dvije sedmice iz Barcelone pozvao stanovnike na masovne proteste ne budu li dužnosnici oslobođeni. Najavio je i političke akcije u slučaju okrivljujućih presuda, ali nije rekao kakve.



Civilna garda je u ponedjeljak pretražila više desetaka mjesta u okolini Barcelone te privela devet osoba povezanih s organizacijom Odbori za obranu republike (Comités de Defensa de la República - CDR). Za akciju je imala odobrenje suda. CDR je dosad sudjelovao u protestima u Kataloniji postavljajući barikade na prometnicama, fizički onemogućujući naplatu cestarina i paleći gume.



Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Marlaska rekao je za španski javni radio RNE kako je u zoru pretraženo deset mjesta te su moguća i nova hapšenja. „Akcija je usmjerena protiv grupa koje bi mogle izvesti nasilne napade“, rekao je Marlaska.





(FENA)