Britanski premijer Boris Johnson upozorio je u ponedjeljak da neće biti pomaka u razgovorima o Brexitu s evropskim čelnicima u New Yorku, jer jaz između dvije strane ostaje, ali je kazao da je značajan napredak ostvaren u postizanju sporazuma.

Foto: Agencije - 24sata.info

Tri godine nakon što su Britanci glasali da napuste EU, nade u pomake su oživjele prošle sedmice kada je Johnson izjavio da se oblik sporazuma o britanskom napuštanju Evropske unije pomalja, a predsjednik Evropske komisije Juncker je kazao da je sporazum moguć.

Dvije strane razilaze se, međutim, oko nastojanja Londona da ukloni granični "basckstop" iz sporazuma o razlazu koji je postigla Johnsonova prethodnica Theresa May. Diplomati EU tvrde da London nije pružio nikakvu prihvatljivu alternativu.

Johnson, koji je obećao realizirati Brexit sa ili bez sporazuma, sastat će se s čelnicima EU na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, uključujući njemačku kancelarku Angelu Merkel i irskog premijera Lea Varadkara.

On će također raspravljati o napretku ostvarenom u sporazumu o Brexitu s predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom.

- Upozorio bih vas sviju da ne mislite da će to biti pitanje trenutka. Ne želim da pretjerano povećamo očekivanja da će biti pomaka u New Yorku - izjavio je Johnson novinarima u avionu na putu za New York.

Johnson je kazao da, iako je "dobar dio" napretka ostvaren otkako je preuzeo dužnost u julu u tome da čelnici EU sada prihvate da sporazum o razlazu postignut s njegovom prethodnicom treba da se mjenja, "još očigledno ima jazova i poteškoća".

Johnson želi da ukloni takozvani backstop, klauzulu osiguranja koja ima za cilj izbjegavanja "tvrde granice" na irskom otoku, i po kome bi Britanija slijedila trgovinska pravila bloka, državne pomoći i ekoloških standarda kako nikakve granične provjere ne bi bile potrebne.

Irska je od ključnog značaja za svako soluciju Brexita. Ukoliko se backstop iz odredbe o irskoj granici ne izmjeni ili ukloni, Johnson neće biti u stanju da dobije parlamentarno odobrenje, ali Irska i EU nisu voljni da potpišu sporazum bez solucije za pitanje irske granice, prenosi Reuters.

( FENA)