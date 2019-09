Stotine stanovnika jedne od najvećih favela u gradu Rio de Janeiro marširalo je tokom vikenda kako bi zatražili prestanak nasilja nakon što je zalutali metak tokom policijske akcije ubio osmogodišnju djevojčicu.

Agatha Sales Felix pogodio je metak u petak u faveli Complexo do Alemao uslijed policisjke akcije s osumnjičenim kriminlacima, podsjeća AP.



Stanovnici su za njenu smrt okrivili policiju. Policija je potvrdila njenu smrt i saopćila da je istraga u ovom slučaju otvorena.



Prema službenoj verziji, policajci su stajali na uglu ulice kada su napadnuti iz više pravaca. Oni su odgovorili na napad. Nije bilo izvještaja da su druge osobe povrijeđene ili da je došlo do hapšenja tokom incidenta.



Mnogi su okrivili guvernera Wilsona Witzela za povećanje broja smrtnih slučajeva tokom policijskih operacija.



On je saveznik krajnje desničarskog brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara koji se založio za pružanje slobodnije ruke policiji u borbi protiv kriminala.





