Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan kritikovao je danas u Istanbulu Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN), poručivši kako nisu u stanju riješiti izraelsko pitanje.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je govorio na konferenciji za novinare na aerodromu Ataturk u Istanbulu, pred polazak u Sjedinjene Američke Države (SAD), a razlog njegove posjete SAD-u je obraćanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.



"Sve pripreme duž granice sa Sirijom su završene. SAD je naš strateški partner, naš partner u NATO-u, već dugi niz godina nastavljamo naše strateško partnerstvo. Naša želja nije da budemo u situaciji da smo protiv SAD-a. Isto tako nemamo taj luksuz da samo posmatramo i zanemarujemo SAD-ovu podršku terorističkim organizacijama. Očita je njihova podrška terorističkim organizacijama poput YPG/PKK", rekao je Erdogan.



Iznio kritike na račun Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, poručivši kako je "svijet veći od petice" - aludirajući na pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a.



"Nisu u stanju riješiti jedno izraelsko pitanje. Godina 1948. svima je poznato na kojoj smo danas tački. Izraelsko pitanje nije riješeno. Izrael ne priznaje odluke Ujedinjenih nacija. Neka nam na to odgovore. Izrael iz 1948. godine, mislim na teritoriju, je li to danas isti Izrael?", poručio je Erdogan.





(AA)