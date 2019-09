Joe Biden, jedan od glavnih favorita za demokratskog predsjedničkog kandidata, apelirao je na svoga političkog protivnika da objavi transkript telefonskog razgovora, u kojemu je Donald Trump navodno dao neprikladno "obećanje" stranom vođi.

Joe Biden / 24sata.info

"Donald Trump bi u najmanju ruku trebao smjesta objaviti transkript spornog razgovora, kako bi Amerikanci mogli sami prosuditi", objavio je na Twitteru u petak Biden.



Brojni mediji optužuju Bijelu kuću za pritisak na Ukrajinu kako bi istražila Bidenova sina.



Washington post objavio je kako je zviždač u američkoj obavještajnoj službi ispunio prijavu, koja u središtu ima Trumpov telefonski razgovor s novim ukrajinskim vođom Volodimirom Zelenskijem.



Zviždač, član obavještajne zajednice, poslao je 12. kolovoza službenu prijavu glavnom inspektoru obavještajne službe ocijenivši zabrinjavajućim "obećanje" koje je republikanski milijarder dao stranom čelniku. Trump je odbacio optužbe. "Misle da sam možda imao 'rizičan' razgovor sa stanovitim stranim čelnikom, polazeći od 'veoma pristrane' izjave zviždača", napisao je Trump. "To je zviždač politički pristaša", rekao je Trump dodajući kako se radi samo o "još jednom političkom napadu".



Biden je pozvao Trumpa da "naredi uredu šefa Nacionalne sigurnosne agencije da prekine s odugovlačenjem i objavi zviždačevu obavijest Kongresu". "Ako su ti navodi točni, onda uistinu Trump nema granica u svojoj spremnosti da zloupotrebljava svoju moć i ponižava našu zemlju", tvitao je američki potpredsjednik u Obaminom mandatu.



Kongres pojačava istragu o zviždačevom prigovoru, a glavni inspektor obavještajne službe saslušan je, iza zatvorenih vrata, pred Obavještajnim odborom Zastupničkog doma u četvrtak.



Rudy Giuliani, predsjednikov odvjetnik, pred novinarima CNN-a odbacio je navode o poticanju Ukrajine da istraži Bidenova sina, Huntera, zbog korupcije. No, nakon toga je Giuliani nehotice priznao da je poticao Ukrajinu da upravo to čini. "Naravno da jesam", odgovorio je izravno Giuliani.



Ključni demokrati u Zastupničkom domu pisali su Bijeloj kući izražavajući zabrinutost da Trump i Giuliani pritišću Ukrajinu "u službi" predsjedničke kampanje. Trump će se susresti sa Zelenskijem idućeg tjedna u New Yorku, a otvoreno saslušanje održat će se u Kongresu u četvrtak.





(Hina)