Kineski tehnološki div Huawei pojačat će prisutnost na svjetskom tržištu računalnog hardvera, najavio je u srijedu visoki dužnosnik kineske kompanije koja se pokušava usmjeriti na druge poslove kako bi prebrodila razdoblje američkog pritiska na području telekomunikacija.

Arhiv / 24sata.info

Strategija se temelji očekivanjima da će okretanje novim tehnologijama poput umjetne inteligencije i visoko automatiziranih vozila zahtijevati "nevjerojatnu računalnu snagu", tumači zamjenik predsjednika uprave Ken Hu.



"Pred nama je puno izazova. Moramo ojačati našu računalnu snagu, istražiti nove arhitekture kompjutora i razviti procesore koji će podmiriti potrebe ljudi u svim scenarijima", rekao je Hu na konferenciji o sofisticiranoj tehnologiji u Šangaju.



Huaweijev čelnik ukazuje pri tome na neovisne procjene prema kojima bi do 2023. to tržište moglo vrijediti više od 2.000 milijardi dolara. Napominje da bi Huawei u taj dio poslovanja mogao uložiti dodatnih 1,5 milijardi dolara, ne navodeći vremenski okvir ni podatke o trenutnim ulaganjima.



"I dalje ćemo ulagati", rekao je Hu. "Pomoći ćemo u širenju tog sektora i gradnji ekosustava, počevši od najtežeg izazova koji je pred nama - značajnog pomaka u arhitekturi računala - do razvoja procesora", poručio je.



Prodor na tržište računalne arhitekture i softvera mogao bi predstavljati i novu liniju borbe Huaweija s kabinetom američkog predsjednika Donalda Trumpa.



Huawei je prvi u svijetu u segmentu opreme za telekomunikacijske mreže i očekuje se da će igrati dominantnu ulogu na području ultrabrzih mobilnih mreža 5G. Drugi je u svijetu po proizvodnji pametnih telefona ali njegovo telekomunikacijsko poslovanje trpi zbog trgovinskog rata SAD-a i Kine, prenosi Hina.



Washington dovodi u pitanje sigurnost Huaweijeve opreme, upozoravajući da Kini možda omogućuje špijuniranje svjetskih komunikacija. Do sada nisu ponudili nikakve dokaze za te tvrdnje a Huawei ih opovrgava.



(24sata.info)