Južnokorejska policija vjeruje da su možda riješili slučaj zloglasnog serijskog ubice koji je silovao i ubijao žene prije 30 godina.

Policija je od 1986. do 1991. godine posvetila oko 1,8 miliona radnih dana kako bi istražila smrt 10 žena u ruralnim dijelovima Hwaseonga, južno od Seula.



Novi DNK testovi povezali su Lee Chunjae (56) sa najmanje tri ubistva, javio je BBC.



Osumnjičeni već izdržava doživotnu kaznu zbog silovanja i ubistva svoje snahe 1994. godine.



On je negirao navode i ne može biti procesuiran, jer je zločin zastario.



Među žrtvama se nalaze žene starosne dobi između tinejdžerskih godina do žena u 70-im godinama.



Ovi događaji služili su kao inspiracija za nagrađivani film "Sjećanja na ubistva" ("Memories of Murder").



Policija je ispitala oko 21.000 ljudi tokom slučaja i bez uspjeha upoređivala otiske otprilike 20.000 ljudi.



Žrtve su uglavnom udavljene, a ubica je koristio predmet žrtve za zločin, kao što su obične ili najlonske čarape.





