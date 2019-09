Boris Johnson ima 12 dana da EU predstavi svoje planove za Brexit, tvrdi finski premijer.

Foto: Arhiv

Antti Rinne je rekao da su se on i francuski predsjednik Emmanuel Macron složili da je potrebno da Ujedinjeno Kraljevstvo prijedloge dostavi u pisanom obliku do kraja septembra, dodajući da ako to ne urade "onda je gotovo".



Finska trenutno predsjedava rotirajućim predsjedavanjem EU, podsjeća BBC.



Izvor iz Downing Streeta rekao je da će nastaviti pregovore i iznositi prijedloge u odgovarajuće vrijeme.



Johnson je rekao da je dogovor moguć na ključnom samitu čelnika EU 17. oktobra, ali je insistirao na tome da će se Brexit dogoditi do krajnjeg roka 31. oktobra, čak i ako se sporazum ne dogovori.





(FENA)