Kanadski premijer Justin Trudeau ispričao se u srijedu zbog šminkanja lica tamnom šminkom 2001. godine nakon što se neugodna slika pojavila manje od pet tjedana prije izbora u kojima ga čeka teška borba.

Justin Trudeau / 24sata.info

Slika 29-godišnjeg Trudeaua s licem koji je zatamnio šminkom glavni je izazov za vođu koji često govori o potrebi borbe protiv rasne diskriminacije i koji u svom kabinetu ima tri istaknuta ministra indijskog porijekla.



"Trebao sam tada znati više, ali nisam. Duboko žalim što sam to učinio“, rekao je Trudeau novinarima nakon što je magazin Time objavio sliku.



"Obukao sam Aladdinov kostim i stavio šminku. Nisam to smio učiniti", rekao je Trudeau.



Na slici se vidi kako nosi turban i bijeli ogrtač, s licem prekrivenim tamnom šminkom.



Trudeau je u tijesnoj borbi s konzervativnim liderom Andrewom Scheerom uoči saveznih izbora 21. listopada.



Scheer je fotografijom rekao da je "izuzetno šokiran i razočaran".



"To šminkanje djelo je otvorenog podsmijeha i rasizma. Ono što su Kanađani vidjeli večeras netko je s potpunim nedostatkom prosuđivanja i integriteta i netko tko nije spreman upravljati ovom zemljom", rekao je novinarima u Quebecu.





(Hina)