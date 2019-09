Američki državni sekretar Mike Pompeo još jednom je optužio Iran za napad na naftna postrojenja Saudi Aramca te je prvi put napad nazvao "ratnim činom".

Mike Pompeo / 24sata.info

U razgovoru s novinarima u avionu tokom posjete Rijadu, Pompeo je kazao da je dobro da u napadu nisu stradali Amerikanci.



- Saudijci su napadnuti, napad se desio na njihovom teritoriju. To je napad kojim su direktno oni ciljani i koji predstavlja ratni čin - kazao je američki državni sekretar, javlja agencija Anadolija.



Istakao je da će se to pitanje naći i na dnevnom redu sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda koja će se naredne sedmice održati u New Yorku.



Ponovio je da je Iran odgovoran za napad te dodao da će u Rijadu razgovarati o svim detaljima ovog pitanja.



Saudijsko ministarstvo odbrane je objavilo da je napad na naftno postrojenje Aramca izveden sa sjevera, uz podršku Irana.



Turki al-Maliki, glasnogovornik Ministarstva odbrane, izjavio je da posjeduju dokaze o umiješanosti Irana u nedavne napade bespilotnim letjelicama na naftna postrojenja Aramca.



- Bespilotne letjelice Delta Wing, iranske proizvodnje, učestvovale su u napadu na Aramco - kazao je novinarima al-Maliki.



Naglasio je da je napad "izveden sa sjevera ka jugu i sigurno ga je podržao Iran", napominjući da je napad izveden s ukupno 25 bespilotnih letjelica i krstarećom raketom.



U subotu, oko četiri sata ujutro, izveden je napad na dva postrojenja saudijske nacionalne kompanije Aramco. Iako su jemenski pobunjenici Huti preuzeli odgovornost za napade, SAD tvrdi da iza njih stoji Iran. Takve optužbe odbacio je zvanični Teheran.



Napad na saudijski naftni kompleks koji čini pet posto ukupne svjetske proizvodnje nafte osudile su brojne međunarodne organizacije i države, uključujući i UN, EU, Tursku i SAD.





